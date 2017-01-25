25.01.2017 06:23
С 1911 года Китайский новый год стали называть Праздник весны, и он является самым важным событием в Китае и странах Восточной Азии. Китайцы живут по лунному календарю, поэтому их исчисление нового года не совпадает с нашим 2017 годом. В этом году китайцы будут праздновать 4715 год, год огненного петуха.
09.12.2016 01:32
В Полтаве с 6 декабря начали закрывать школы на карантин. Официальное заявление ОРВИ превышает эпидемиологический порог. Поликлиника переполнена больными, медперсонала не хватает, вызвать домой врача не реально. А все потому, что в регистратуре сняли трубку и не принимаю вызова. Для того, что бы вызвать врача на дом надо звонить заведующей поликлинике.
12.11.2016 21:58
Танцы родились у пещерных костров еще на заре человечества, росли и развивались вместе с цивилизациями. Первые танцы имели ритуальное значение, каждое движение обозначало конкретное действие или вещь. Танцы разных народов настолько разнообразны, как и их традиции. Танец – это отражение культуры, религии, темперамента. Через телодвижения человек выражает свои эмоции и желания. Танцы развивались стремительно, претерпевали изменения и влияние различных жанров и стилей.
И хотя популярны они были всегда, как вид спорта их признали лишь в начале XX века. Первые задокументированные соревнования по танцам проводились в 1948 году. Судейство было сложным, так как не существовало единых критериев, к тому же в одной категории выступали и профессионалы, и новички. Позже была разработана обязательная для всех участников, единая программа, а спортсмены разделены на категории по уровню подготовки.
11.11.2016 23:12
Лето пролетело, и за солнечными деньками наступила хмурая осень. На деревьях пожелтели листья, под ногами шуршит листва, осень вступила в свои права. Именно такая цветовая гамма в тренде этой осенью. Так, что не стоит облачиться в черные или серые веще потому-то, что скоро зима. В любой сезон можно одеваться стильно, ярко и изящно. Дизайнеры говорят, что надо одеваться, так как душе угодно, в независимости от погоды.
10.11.2016 21:21
В современном мире каждый человек одевается так, как ему нравится. На это могут влиять разные факторы: мода, назначение, особенности строения тела и даже настроение. Обычно цвет одежды выбирается исходя из практичности и красоты, однако внутреннее подсознательное тоже принимает в этом участие. Каждый оттенок вызывает в людях определенную эмоцию, порой неосознанно. Например, когда речь заходит о красном цвете, чувствуется уверенность и смелость. Также происходит в каждом отдельном случае.
10.11.2016 16:44
На кухне всегда найдется масса формочек для изготовления самых разных изделий. Вот вафельница, вот блинница, вот формы для орешков со сгущенкой, для кексов… А где конусы для трубочек? А так хотелось разнообразить выпечку и приготовить трубочек с кремом!.. Оплошность: не так часто готовилось блюдо, не приобрели для него металлических «кулечков». Повода для расстройства нет, так как приготовить пирожные можно и на подручных средствах.
10.11.2016 03:20
Короткие или длинные юбки, узкие или пышные – как узнать, что лучше подойдет той или иной фигуре, и какие из фасонов какому случаю больше соответствуют? Такой выбор – очень ответственное дело. Ведь то, что хорошо сидит на одной женщине, другую будет уродовать. А одежда, предназначенная для похода в театр, например, нелепо смотрится в офисе.
Но при всем при этом юбки остаются у всех женщин излюбленным предметом одежды. Особенно когда модельеры создают их оригинальные фасоны. Мода последних лет представлена таким разнообразием стилей, что впору растеряться при выборе подходящего фасончика.
10.11.2016 01:48
Не важно, какая погода, за окно, а душа всегда хочет праздника, а зеркало новых образов. Оригинальные элементы декора, ярко, стильно и продумано. Стиль милитари расширяет свои границы, добавляют образ, обувью и мелкими деталями поясами, кнопками, заклепками. Выбор модных теплых платьев и туник возрастает. Дизайнеры добавляют мелкие детали в виде пайеток и бисера, создавая женственность нарядам. Этой осенью угодили всем и модным леди и спортсменкам. Все они могут быть стильными и при этом оставаться в своем родном комфортном стиле.
09.11.2016 12:02
Для устранения каких-то эстетических изъянов появилось новое оборудование, оснащенное лазером, которое является большим шагом для многих косметологических процедур в современном мире. Благодаря развитию таких приспособлений лазерными процедурами можно заменить вмешательство профессионального пластического хирурга, а также замедлить процесс старения, однако не на всех этапах.
Помимо этого, лазерные процедуры способствуют активной борьбе с разными новообразованиями, а также со злокачественными опухолями. Теперь стало возможным удаление татуировок, корректирование рубцов, лечение угревых болезней и отдельным пунктом стоит отметить лазерную эпиляцию.
09.11.2016 04:54
В основном для женщин, которые ведут активный образ жизни, нужно не так уж много украшений. По сути их можно разделить на 3 группы - для работы, выхода в свет и отдыха.
09.11.2016 01:07
В повседневной жизни многие не задумываются о том, что, возможно, буквально минуту назад чуть не стали инвалидом. Ведь в бешеном ритме жизни очень легко оступиться, поскользнуться, сделать резкое движение и получить травму позвоночника, которая может нарушить всю привычную жизнь.
08.11.2016 21:22
Технические характеристики записаны в паспорте любой модели телевизора. Там вы найдёте размер диагонали, разрешение экрана, угол обзора и ещё много чего интересного. Аналогичные характеристики Вам предоставляют различные магазины и менеджеры по продажам, но проблема заключается в том, что все объяснения насчет характеристик заканчиваются фразой, ну это неплохо для такого телевизора. Дабы у вас было понимание характеристики рассмотрим каждую из них по порядку.
07.11.2016 23:12
Всем огородникам известен факт: для того, чтобы урожай был богатым, нужно хорошенько удобрить землю. Самым популярным и универсальным удобрением, пожалуй, является навоз. Его эффективность сложно преувеличить. При регулярном внесении навоз дает большие урожаи.