Танцы родились у пещерных костров еще на заре человечества, росли и развивались вместе с цивилизациями. Первые танцы имели ритуальное значение, каждое движение обозначало конкретное действие или вещь. Танцы разных народов настолько разнообразны, как и их традиции. Танец – это отражение культуры, религии, темперамента. Через телодвижения человек выражает свои эмоции и желания. Танцы развивались стремительно, претерпевали изменения и влияние различных жанров и стилей.

И хотя популярны они были всегда, как вид спорта их признали лишь в начале XX века. Первые задокументированные соревнования по танцам проводились в 1948 году. Судейство было сложным, так как не существовало единых критериев, к тому же в одной категории выступали и профессионалы, и новички. Позже была разработана обязательная для всех участников, единая программа, а спортсмены разделены на категории по уровню подготовки.

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