Детское автокресло - разновидности, типы. Какое кресло и для какого возраста?

Все больше семей имеют на балансе собственные легковые автомобили. Становится неудивительно, что детей стараются брать на короткие или дальние поездки. Но в дороге может случиться форс-мажорная ситуация и ребенок рискует пострадать. Риск можно минимизировать, если не забыть заранее, приобрести правильное и качественное автокресло. Практически весь спектр различных автомобильных кресел для детей можно найти по ссылке - https://babyfull.com.ua/avtokresla-c-25/concord-cb-13/, а понять какое именно кресло необходимо Вашему ребенку и на какие нюансы стоит обратить внимание при покупке ознакомимся в данном материале.

Чтобы не сделать серьезной ошибки, то поиск кресел нужно начинать с групп. Для самых маленьких детей, чей возраст не перешагнул критические 15 месяцев, лучшим выбором окажутся версии 0 и 0+ групп, которые устанавливаются на заднем сиденье автомобиля исключительно против или поперек движения. Если случится сильный динамический удар, то можно быть уверенным, что хрупкие шейные части позвоночника младенца никоим образом не пострадают. Тем более что ребенок пристегивается к креслу собственными ремнями безопасности, имеющими широкие лямки.

Если важно еще усилить безопасность, рекомендуется докупать жесткое крепление Isofix, которое гарантирует одно – при сильном лобовом ударе кресло для ребенка все равно будет оставаться на месте, то есть на заднем кресле.

Но когда ребенок подрастает и его возраст варьируется между 1-7 годами, то лучше брать безотказные и прочные кресла 1-2 групп. Они своим внешним видом более напоминают спортивные вариации кресел, поскольку обладают анатомической формой, подголовниками и дополнительной спинкой, которую можно регулировать. Другими словами, как только ребенок подрастет, то покупать кресло следующей группы не придется – достаточно только отодвинуть и закрепить на нужном расстоянии вышеуказанную спинку.

Дополнительные пятиточечные ремни безопасности также окажутся приятным бонусом – тело ребенка окажется надежным образом защищенным от сильных динамических воздействий.

Но взрослых детям, чей возраст не превышает 12 лет, а масса – не более 35 кг, лучше покупать самые крепкие версии кресел, которые называются бустерами. Часто их путают с т.н. «директорскими» креслами, поскольку имеют схожий дизайн. Но в нашем случае бустеры имеют подголовник, подлокотник и более усиленную конструкцию, которая способна с легкостью выдерживать самые серьезные динамические перегрузки. Дети в таких бустерах пристегиваются уже штатными ремнями безопасности, поскольку их тело можно приподнять с помощью дополнительной анатомической подушки.



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