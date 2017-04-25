Функции и параметры зарядных устройств для АКБ. Выбираем зарядное устройство.

С годами любой свинцово-кислотный аккумулятор успевает выработать свой ресурс – свинцовые ячейки полностью покрываются сульфатами и далее полностью разрушаются. Процесс разрушения неизбежен и с этим не поспоришь, но вот замедлить данное разрушение и продлить срок жизни АКБ реально Для этого, достаточно купить специализированное зарядное устройство, вот только не каждое зарядное способно правильно заряжать ваш аккумулятор. По этой причине мы и решили подготовить некоторый ликбез по зарядным устройствам для автолюбителей.

Наиболее доступными для кармана водителя окажутся зарядные устройства (ЗУ) трансформаторного типа, ценные своей предельной простотой, в них имеется только амперметр или вольтметр, иногда бывает просто показометр, который просто сигнализирует о том, что зарядка закончена. Проблема всех зарядных данного типа – одна, оно просто подаем необходимый ток на аккумулятор и это будет происходить до тех пор, пока последний не зарядится. И в этом то и проблема, потому как в процессе зарядки аккумулятор начинает кипеть из-за отсутствие контроля заряда. Для устранения данного эффекта данные модели ЗУ могут комплектоваться и автоматикой отключения. Хотя и автоматика не всегда отключает аккумулятор вовремя, потому лучше при использовании такого ЗУ контролировать напряжение на аккумуляторе вручную и как только оно дойдет до 14.4 вольта зарядку можно завершать не дожидаясь автоматического отключения. Как правило, рассчитаны на АКБ мощностью 45-70 А/ч. Наличие простого трансформатора изначально будет отличать высокую надежность устройства, но при этом его вес и размеры будут внушительными.

Если важно полностью автоматизировать процесс зарядки автомобильного аккумулятора, рекомендуется покупать ЗУ с импульсными блоками питания, ценные тем, что они уже могут комплектоваться регулирующей электроникой. По мере приближения конца заряда в таких зарядных ток уменьшается и по окончанию он будет минимальным, что абсолютно безвредно для АКБ. Время заряда в последнем случае уменьшается, но данный вид технологии позволяет зарядить аккумулятор полностью. К тому же импульсные зарядные намного легче и меньше по размеру, сейчас в продаже даже имеются портативные пуско-зарядные устройства для автомобиля и мототехники способные поместиться вам в бардачек. И при этом они могут кратковременно выдать пусковой ток до 400 А.

Также среди опций современных ЗУ имеется возможность быстрого заряжания, когда нужно срочно и быстро подзарядить аккумулятор. Достаточно включить предпусковой режим, как в аккумулятор потечет ток силой не в 5 А, а в 2 или три раза больше. Такая схема позволяет быстрее зарядить аккумулятор и запустить стартер ДВС. Это важно, когда ранним утром нужно поскорее запустить ДВС, а аккумулятор далее наберет свою емкость уже в процессе движения автомобиля.

Следующим дополнительным функционалом хороших ЗУ следует отнести Режим десульфатации. И он окажется полезным если Вашему аккумулятору уже больше 4-5 лет и он не воспринимает заряд от обычного зарядного. Стоит его включить, как ЗУ периодически сможет циклически пускать ток силой Q на 10, что позволит удалить с свинцовых пластинок все кристаллы сульфата свинца. И аккумулятор снова сможет быстро заряжаться и удерживать стабильно высокое напряжение.



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