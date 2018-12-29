Как правильно выбрать автомобильные противотуманные фары

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда в туманное утро или во время снегопада при включении фар перед машиной видно только стену из тумана. Это происходит по причине отражения света от капелек воды в тумане или от падающих снежинок. При такой погоде привычные нам фары иногда бывают бесполезны. И решить данную проблему можно только с помощью включения противотуманных фар. Свечение этих фар направленно ниже тумана, а за счет четкой светотеневой границы мы не освещаем частички тумана. Суть в том, что туман у поверхности дорожного покрытия наименее плотный и если ваша противотуманка имеет четкую границу света, то при правильной настройке она будет освещать именно дорогу, а не сами капли тумана, дождя или падающие снежинки.

Исходя из данного определения мы имеем четкую поставленную задачу. Противотуманные фары должны располагаться ниже стандартных фар, иметь четкую верхнюю границу светотени и конечно же должны быть правильно настроены. Также имеются еще несколько факторов о которым поговорим ниже.

Для того чтобы купленные противотуманные фары ‌в Кривом Роге можно было без проблем в дальнейшем настроить. Начать следует именно с поиска тех фар, которые подходят конкретно для вашего автомобиля. А для этого, заходим на ukrparts.com.ua и с помощью встроенных фильтров выбираем свой автомобиль (марку и модель). После данных манипуляций вам будут предложены лишь те варианты, которые разрабатывались именно для вашего авто, соответственно в дальнейшем не будет проблем с их настройкой и установкой. Только в таком случае вы получите гарантированно правильный результат.

Второй момент на который следует обратить внимание – это производитель и отзывы о данном производителе. На этом этапе важно найти в сети человека, который уже покупал фары данного производителя и установил их себе в автомобиль. Причем не важно, какой автомобиль у данного человека, ведь если производитель сделал качественный продукт, то с большой долей вероятности и ваши фары будут аналогичными. Если выбираемые Вами фары никто и никогда не покупал до Вас, то следует договориться с продавцом заранее о возможном возврате и проверке фар в течении определенного срока. К счастью крупные магазины такие как ukrparts.com.ua всегда предоставляют своим клиентам возможность возврата товара в течении 14 дней.

Следующий момент – это, конечно же, тип противотуманок. А именно светодиоды, линзы или обычные галогенки. Здесь важно насколько четкая верхняя граница света, если все противотуманки которые вы выбрали одинаково хороши, то берите те, что больше нравятся, но главный критерий здесь должен быть именно четкая светотеневая граница. А ее можно реализовать на любых типах лампочках с помощью светоотражателей или линз.

Также в продаже всегда имеется довольно большой выбор различных цветовых решений противотуманных фар. И есть мнение, что цвет противотуманки влияет на рассеивание света и соответственно будет улучшаться видимость. Но это не так и к цвету стоит относится как к элементу дизайна. Если все правильно установить. Настроить и подобрать качественный отражатель, то какого он будет цвета почти не важно.



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