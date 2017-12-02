Как разрешить споры со страховой компанией?

Если начать искать отзывы, о какой либо страховой компании, то непременно можно найти какой либо негатив, в котором отражено мнение одного – двух человек. И при этом мы сейчас не защищаем страховые компании, а хотим доказать, что если страховой случай пройдет без болезненно для Вас и все это решится в минимальные сроки, то вы даже не будете начинать писать отзыв. Соответственно большинство случаев проходят именно так, а лишь некоторым требуется юридическая помощь адвоката, и при этом стоит отметить пытаться спорить со страховой компанией лично – не имеет смысла, потому как если у вас возник спор, то Вам нужен квалифицированный специалист.

Разрешить споры без суда можно, если:

нарушение со стороны компании произошло не специально, это могло привести к отсутствию некоторых документов из -за чего и возник спор; нарушения было произведено из-за некомпетентности сотрудников страховой; сама страховая компания находится на гране развала, смена владельца и прочие причины; операция по возмещению убытков застрахованного лица в практике компании производилась первый раз; компания не намерена привлекать излишнее к себе внимание;

При этом, чтобы урегулировать споры со страховщиками в досудебном порядке Вам все равно понадобиться помощью юриста, потому как без опыта вы не сможете изучить дело и, «трезво» проанализировать претензии обеих сторон, а только так можно выбрать грамотную методику воздействия на компанию, ориентируясь при этом только на правовую базу.

Юрист может обратиться к представителям компании напрямую, составив официальное письмо, в котором подробно распишет претензии и их обоснованность согласно законам , осветить проблему в СМИ, подключить компетентные органы и правозащитные организации. Сегодня СМИ не оставляют без внимания тему, которая вызвала бы резонанс в обществе.

Таким образом, жалоба становится доступна обществу. Такая антиреклама негативно работает на имидж компании. Чем больше жалоб, тем труднее организации развиваться, и со временем она становится банкротом.

Юристы нередко обращаются в Управление по защите прав потребителей. Такие методы являются очень действенными, поэтому недобросовестные страховые организации предпочитают не предавать огласке конфликт и идут на уступки.



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