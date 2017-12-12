Когда стоит покупать бензиновый генератор, а когда дизельный?

На данный момент от надежности электросети зависит практически вся наша жизнь, потому как в каждом доме имеются электроприборы, без которых невозможно обойтись. Особенно перепады и отключение электроэнергии сказывается на частном секторе, потому как даже если в доме имеется центральное газоснабжение, то не смотря на это в нем будет установлен газовый котел, который не может работать без электричества и при отсутствии последнего он просто не запуститься. Не говоря уже об освещении и другой бытовой техники, по этой причине всегда стоит задумываться о покупке электрогенератора.

Когда покупать бензиновый генератор?

Наиболее популярные модели оснащаются безотказным двухтактным ДВС, которому не требуется система охлаждения и смазки, поскольку он сжигает готовое смешанное топливо в виде бензина и масла. Как следствие, такой электрогенератор отличается предельно компактными размерами и малой массой, благодаря которой любой владелец способен передвинуть устройство собственными силами поближе к потребителю энергии с минимумом затрат физической силы. Кроме того цены на запчасти для бензогенератора купить которые можно на сайте Kosi Kosa – довольно низкие и это при хорошей надёжности и не дороговизне данных устройств. Электрогенераторы повышенной мощности (более 3 кВт), как правило, комплектуются колесными шасси, удобными в плане буксировки.

Небольшой расход данными версиями ДВС составляющий не более 1.5 литра вышеуказанного смешанного топлива на 1 кВт мощности еще больше вселяет уверенности в покупке. Но даже данное потребление топлива можно несколько снизить, если купить версию с предустановленным выпрямителем. В последнем случае на контрольной панели, помимо розетки с переменным током, появляется розетка и с DC, с помощью которой всегда можно подзарядить любой имеющийся в наличии аккумулятор и использовать последний как для освещения, так и работы бытовой техники, работающей от постоянного напряжения.

Что делать если необходим генератор высокой мощности?

Но если себестоимость полученной энергии выходит на передний план, имеет смысл купить дизельный электрогенератор, в котором используется простейший атмосферный дизельный ДВС, способный сжигать минимум топлива. В среднем атмосферные дизельные ДВС, работающие на относительно небольших оборотах, сжигают всего 1 литр дешевого дизеля на 8 кВт мощности. Как следствие, несмотря на повышенную стоимость дизельных электрогенераторов, они окупаются в короткие сроки.

Среди плюсов дизельных электрогенераторов стоит отметить способность развиваться высокую мощность вплоть 100 кВт. Все это достигается предельно высокой степенью сжатия и позволяет достичь высокого крутящего момента при одном обороте коленвала! Если учитывать, что коленвалы у дизельных ДВС крутятся не более чем на 2000 оборотах, то конечная мощность устройства оказывается еще больше.

Как следствие, любой покупатель сможет выбрать электрогенератор нужной мощности, подходящий как к однофазной, так и трехфазной технике.



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