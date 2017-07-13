Кому выгодно пользоваться услугой по аренде автомобилей? Нюансы аренды!

Аренда авто очень популярна и распространённая во всем мире услуга. В нашей стране, если сравнивать с Западом, появилась она относительно недавно, но тоже обрела должную популярность.

Что представляет собой услуга?

Автомобили предоставляются частному лицу или организации на прокат. Сроки аренды могут быть разным: от одного дня до нескольких недель и даже больше при желании клиента. Каждая машина, предлагаемая в аренду застрахована не только по ОСАГО, но и КАСКО. Несмотря на это, клиенту все равно следует быть осторожным, в первую очередь для собственной безопасности. Участвовать в гонках, дрифте и так далее на арендованных машинах, выезжать куда-то далеко, если это запрещено правилами в договоре, бросать её где попало, не вернув обратно, нельзя. Сейчас практически все компании предлагают свои услуги по аренде как офлайн, так и онлайн. И на таких сайтах как rentuacar.com, можно заранее зайти и ознакомиться с ассортиментом предлагаемых машин, их техническими характеристиками и стоимостью аренды. Лучше заранее бронировать понравившийся автомобиль, потому что в день поездки, обратившись в эту компанию нужная машина может не оказаться на месте, т. к. её уже кто-то арендовал.

Многие компании привозят автомобили в указанное место и время, например, на вокзал или аэропорт, что тоже удобно, особенно в чужом городе или даже стране. Можно как дополнительную опция заказать в авто навигатор и другие полезные автомобильные гаджеты, чтобы водителю было легче. С помощью навигатора он с лёгкостью найдёт нужное ему место и построит удобный маршрут, даже если находится в абсолютно незнакомом городе.

Какую машину можно взять в прокат?

Это могут быть авто самого разного класса, начиная от дешёвых недорогих импортных городских седанов, заканчивая роскошными автомобилями бизнес-класса, старинными ретро-автомобилями, лимузинами и т. д. Большинство предпочитает арендовать бюджетные седаны, чтобы удобно было разъезжать по городу. Для деловых людей, крупных бизнесменов и т. д., если их нужно будет встретить, сопровождать по городу, арендуют авто представительского класса. Лимузины обычно арендуют для свадеб, выпускных, мальчишников, девичников и т. д. Ретро-автомобили также используются для свадебных торжеств, а также для различных рекламных съёмок, кино и т. д. Как правило, дорогие машины сдаются в аренду только с водителем компании. А более дешёвые модели могут предоставляться в прокат, как с водителем, так и без него. Это уже клиент сам решает, какой вариант больше ему подходит.

Кому может потребоваться такая услуга?

Большинство людей, которые никогда не сталкивались с данной услугой скептически воспринимает аренду, но по факту. Даже для обычного человека, которому необходимо решить некоторые дела, скажем в Киеве, а сам он проживает в Днепропетровске не обязательно ехать на своем авто, достаточно заказать машину, а самому отправиться в комфортабельном и быстром экспрессе. Это могут быть приезжие по делам, в командировку, туристы, в гости и т. д. Иногда жители самого города могут арендовать машину, например, если своя сломалась и временно в ремонте и по многим другим причинам, чтобы не ездить в это время на общественном транспорте.



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