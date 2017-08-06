Обзор мотоциклов немецкой компании BMW прошлого года

BMW G 310 R 34 hp

Модель очень хорошо подходящая для оживлённого мегаполиса - спортивный и легкий. Модель G 310 R обладает очень даже притягательной внешностью, красивая отделка придаёт динамичности мускулистому виду байка. Исполнение мотоцикла сделано качественно и с внимательной проработкой деталей, об этом заявляет глушитель, который хромировали, приборку сделали в красивом эргономичном дизайне, вилке придали цвета позолоты, а его атлетичный вид подчёркивается немного сокращённым задним маятником подвески.

Рама, сделана из стальной трубы, движущим элементом которой является 313-и кубовый 34-ох сильный двигатель. Баланса расхода топлива и производительности достигли благодаря BMS-E2 электронной системе впрыска. BMW G 310 R лишили агрессивности, которая присуща другим спортивным байкам, поэтому с управлением справится даже новичок.

В подвеске нет новизны, она традиционна - передняя вилка перевертыш, заднее колесо установлено на облегчённый маятник с единым амортизатором. За торможение отвечают отлично продуманные дисковые тормоза, в дополнении системы ABS. Запчасти, аксессуары и комплектующие на данный и другие агрегаты от BMW можно приобрести на https://motoprox.com/. Силовой агрегат данного мотоцикла через шести ступенчатую коробку передач способен разогнаться до 145 км/ч.

BMW G 310 GS 34 hp

Один из новинок 2016 года, 310-и "гусь", который собрал в себе классику очертаний модельного ряда GS, но при этом стал более компактным, комфортным и маневренным. Удовольствия приносят не только городские поездки, но и дальние выезды. Эргономику продумали на высшем уровне, что и приносит комфорт в путешествии.

На решетчатую раму, сделанную из стальных труб, установили одноцилиндровый, 34-ох сильный двигатель с двумя распределительными валами. Сжигает агрегат АИ-95 бензин, который впрыскивается BMS-E2 системой. Повышению характеристик манёвренности, устойчивости на дороге, удалось достичь при помощи смещения движка ближе к переднему колесу, это сместило центр тяжести. Двигатель приводит в действие шести ступенчатую коробку передач, скорости которой переключаются уверенно чётко. Разогнать 170-и килограммовый "гусь" удастся до 143-х км/ч. максимум.

Подвеска BMW G 310 GS, выполненная в обычной классике - передняя вилка перевертыш правда, в красивом цвете позолоты, задний маятник с одним амортизатором. Установлены дисковые тормоза, по одному диску на колесе, и ABS системой торможения. Индивидуальность мотоцикла можно подчеркнуть выбрав один из трёх доступных цветов.

BMW C 650 Sport 60 hp

Рациональный и комфортный макси-скутер стал находкой тем, кто ищет для поездок современный и футуристический мотоцикл. C 650 Sport приобрел обновленный спортивный нео-дизайн, хорошую аэродинамику. Фары скутеру немного подняли чем, предали изысканности внешности.

Дерзкий, агрессивный характер достался от рядного двухцилиндрового, 60-и сильного двигателя. Вариатор сбалансирован на высоких уровнях настройки, доработано сцепление, и все это повлияло важным образом на повышение тяги на низких оборотах. Внешне макси-скутер атлетичный, а дополняет это система выхлопа, которая отличается сочностью звукового эффекта.

Ощутимо доработано шасси. На 10% амортизаторы стали мягче, это сделало движение плавнее, но не убавило устойчивости и уверенности на дороге. Тормоза дисковые, два диска на переднем, и один на заднем колесе, безопасность повышается с помощью управления ABS системы. Подвеска выполнена в стиле классики, передняя перевёрнутая, задний консольный маятник с одиночным амортизатором.

Весит мотоцикл 249 килограмм, что не мешает разогнать его до 180 в час. Первую сотню набирает за 7.1 секунды. Расход топлива 4,6 литра на 100 км. Довольно много для топливного бака объёмом 15,5 литров.



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