Основы безопасного вождения автомобиля

Знание основ безопасного вождения является залогом выживания на дорогах. Владея базовыми знаниями о безопасном вождении, вы многократно увеличиваете шансы сберечь себя и своих близких от происшествий на дорогах. Если речь идет о дальних путешествиях, важным фактором является ознакомление с правилами поведения на дорогах в той стране, куда намечен маршрут, поскольку эти правила могут коренным образом отличаться от привычных. Однако есть общие базовые правила безопасного вождения, распространённые в большинстве стран. Именно эти несложные правила вождения стоит соблюдать водителям, тем самым оберегая себя и других от неприятностей. Конечно, правил существует великое множество и все они запоминаются и усовершенствуются в процессе управления автомобилем. А для того чтобы получить этот долгожданные опыт, необходимо приложить чуточку усилий со стороны теории, будь это вождение зимой или эксремальное управление авто или же способы быстрой и правильной парковки. В любом случае на чужих ошибках и советах учиться намного легче.

Бдительность при управлении автомобилем

По факту большинство аварий является результатом пониженной бдительности или просто невнимательности водителей. Снижение бдительности могут вызывать различные факторы: разговор с пассажиром или по мобильному телефону, усталое или сонное состояние водителя, просто однообразие дорожной ситуации. Автомобиль в движении - это мощный поток энергии, который может стать очень опасным и разрушительным при невнимательном управлении как для людей, находящихся в автомобиле и в не его, так и для примыкающих к дороге конструкций и сооружений. Неустанная бдительность и внимание дают возможность видеть и предугадывать, а в результате - избегать опасностей, приводящих к дорожным происшествиям. Признак хорошего водителя - это постоянная собранность и бдительность.

Правила дорожного движения

Всегда нужно понимать, если стоит знак ограничения скорости или извилистая дорога, то это говорит о том, что его пришлось в данное место поставить. Тоже самое о всех светофорах в городе, стоимость светофора довольно большая и просто так его ставить никто не будет. Многие водители совершают данную ошибку регулярно. Движение на красный свет является причиной смерти многих людей - как водителей, так и пешеходов. Чаще всего водитель движется на красный свет по нескольким причинам: либо потому, что просто отвлекся и был невнимателен (правило 1), либо ускорился при желтом сигнале светофора, не имея желания ждать, когда загорится зеленый свет, возможно, водитель считает, что у него такая "крутая" машина, что его все пропустят и на красный. Главная опасность в том, что один автомобилист может начать быстрое движение на зеленый тогда, когда другой попытается проехать на красный. Боковое столкновение - очень опасное, так как подушки и ремни безопасности в этом случае малоэффективны.

Понятность и читаемость для других водителей!

Важно быть предсказуемым и читаемым для других водителей, управляя автомобилем. И не важно, движение происходит по скоростной трассе или в тихом дворе. Сотни происшествий в год - результат неожиданных маневров. Часто приходится видеть водителей, которые производят маневры без поворотных сигналов либо включая сигналы в последние секунды перед своим действием. Такое поведение на дороге является очень неприятным и стрессовым для участников движения, передвигающихся рядом с таким горе-водителем. Важно планировать свои действия, такие как перестроения, повороты, остановки, съезды, заранее. Следует обозначать каждое свое движение сигналами поворотов, легким нажатием на педаль тормоза, чтобы водитель, двигающийся позади, видя горящие стоп-сигналы, был внимательнее. Скрывать свои намерения на дороге – опасно!

В данной статье рассмотрены лишь несколько правил из основ безопасного вождения. Но даже они высоко поднимают шансы на безаварийное движение по дорогам, сохраняют здоровье и жизни многим водителям и их пассажирам!



Спасибо, если добавите эту статью в: