Самые необходимые для автомобилиста инструменты

Любой автомобилист должен быть готов в любой момент справиться со сложившейся ситуацией на дороге, даже учитывая тот факт, что сейчас можно вызвать эвакуатор в любую точку. Но зачастую, в дороге, мелкий ремонт можно выполнить самому и при этом потратить на это 10 минут своего времени, а не несколько часов ожидания помощи. Для того чтобы осуществить мелкий ремонт и не испытывать дискомфорта во время поездки, необходимо всегда возить в автомобили некоторые инструменты, которые вероятнее всего смогут пригодиться для решения каких-нибудь проблем. Конечно же, стоит понимать, что заменить ремень ГРМ в дороге довольно сложно, хотя и это возможно.

Так как машина в любой момент может сломаться, независимо новая она или старая, стоит иметь в багажнике насос, домкрат, огнетушитель, крепкую верёвку для буксира, аптечку для водителя.

Какие инструменты нужно прихватить с собой в дорогу?

В настоящее время в специализированных магазинах можно купить наборы инструментов для автомобиля. Однако если данный вариант не подходит, автовладелец вполне может приобрести все необходимые инструменты по отдельности.

В обязательном порядке нужно взять торцевой ключ, желательно с наличием сменных головок. При покупке комбинированных ключей реально неплохо сэкономить и упростить ремонт.

Не следует забывать и про гаечные ключи. Просто отлично будет купить набор ключей для автомобиля в Украине иметь при себе полный набор этих ключей. К тому же стоит такой набор ключей сравнительно недорого.

Помимо ключей, необходимо подумать и об отвертках. Идеальным вариантом будет купить себе одну хорошую отвертку с хорошим набором сменных бит. Таким образом, вы не только получите хороший и недорого инструмент, но сэкономите место в автомобиле.

Вороток с длиной ручкой также нередко выручает водителей при откручивании крепко затянутых соединений. Желательно подбирать этот инструмент с шарниром.

Не лишним будет хранить в автомобиле плоскогубцы, молоток (хотя бы одни), пассатижи и бокорезы.

Некоторые хитрости.

Иногда случается такое, что маленький болтик либо гайка закатываются в труднодоступное место. Достать их рукой не всегда представляется возможным. Специально для таких целей рекомендуется приобрести телескопическую магнитную рукоятку. Сегодня этим приспособлением активно пользуются многие автолюбители и ремонтники. Также такой инструмент можно сделать самому с помощью любой поломанной антенны от приемника и прикрепленного неодимового магнита на конце

Фонарик тоже нужно положить в автомобиль. Ведь машина может сломаться ночью или вечером, и тогда автомобилисту будет сложно произвести даже самый простой ремонт.



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