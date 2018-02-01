Uber. Что это? Сколько стоит? Сколько можно заработать? Где в Украине уже работает?

Uber – это компания, которая произвела довольно большой скачок в сфере пассажирских перевозок. Все кто хоть раз слышал, что это такое, называет убер – такси, хотя это не совсем так. Потому как, если разобраться с концепцией компании, то с помощью приложения пассажир нанимает водителя на то время пока длится эта поездка. Исходя из этого работать и зарабатывать деньги с помощью перевозок может практически любой человек владеющий автомобилем без каких либо хлопот с бумажной волокитой, налогами и прочими деталями.

Как это работает?

Владелец автомобиля, который довольно много ездит, может установить одноименное приложение на свой смартфон – подробнее как это сделать можно узнать по ссылке - http://uberenterprise.com.ua/ru/ustanovite-prilozheniye. Далее регистрируется, вносит свои данные, данные своего авто и может приступать к работе, конечно же, если его заявку одобрили.

Пассажир аналогично ставит на свой девай приложение и с помощью него указывает место назначение куда ему нужно ехать. Если условия предоставленные пассажиром (автомобиль, город, район) устраивают, то система рассчитывает стоимость поездки, маршрут и другие детали. После выполнения сделки оплата производится с помощью привязанной карты банка.

В каких городах Украины работает UBER

Киев

Днепр

Одесса

Харьков

Львов

Винница

Запорожье

Сколько стоит поездка?

Все зависит от города, от погодных условий, от количества клиентов и других факторов. Но приблизительные цены все же имеются:

Для Киева:

Подача авто – 25 грн

Ожидание более 2-х минут – 1,1 грн

Плата за километр – 4,5 грн

Минимальный тариф для столицы – 60 грн

Плата за отмену заказа – 40 грн

Для Днепра

Подача автомобиля – 23 грн

Ожидание более 2-х минут – 1,1 грн

Плата за километр 4 грн

Минимальный тариф – 35 грн

Плата за отмену заказа – 35 грн.

Какой процент заберет UBER и сколько заработает водитель?

Сказать точной цифры мы не сможем, потому как все зависит от вышеописанных факторов. Но если кратко, то компания UBER берет комиссию за предоставленную услугу в размере 25 процентов от заработка. Но при этом крое того, что они забирают компания предоставляет много различных бонусов. А именно за норму выполненных заказов в неделю, пиковые нагрузки, вождение в прайм тайм, ну и конечно же все издержки по отменённым заказам и пропавшим пассажирам. Если выполнить условия получения бонусов, то конечная сумма будет больше нежели вы заработали даже после вычитания 25 процентной комиссии убер.



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