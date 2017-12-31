Удобное и безопасное детское автокресло! Что это и как его найти?

В связи с всеобщей автомобилизацией становится очевидно, что родители стараются брать с собой детей в дальние или короткие поездки. Но в дороге может случиться все что угодно и дабы обезопасить себя и своих детей настоятельно рекомендуем, чтобы ребенок ехал автомобиле в детском автокресле. Здесь, конечно же, возникает проблема какое кресло купить, насколько его хватит, какие виды автокресел бывают. Если у вас нет времени разбираться со всеми нюансами, то самый быстрый способ ознакомиться с последними, будет позвонить в компанию Автопапа, телефон которой можно найти по ссылке https://avtopapa.ua/child-car-seats/ и быстро подобрать себе идеальный вариант.

Как подобрать комфортное и в то же время безопасное кресло для ребенка?

Начинать поиск кресла нужно правильно, т.е. обращая внимание на группы, число которых не превышает четырех. К примеру, для тех малышей, возраст которых не превышает 12-15 месяцев, идеальным решением со стороны родителей станет приобретение кресел 0 и 0+ группы. Кресла – это сильно сказано, скорей они напоминают люльки, в которых малыши размещаются полулежа и исключительно против или перпендикулярно движению. Дополнительные внутренние широкие ремни безопасности надежно гарантируют, что в результате сильного фронтального удара дети все равно останутся на месте.

Для более рослых детей возрастом до 7 лет принято покупать кресла 1-2 группы. Своими конструктивными особенностями и внешним видом они уже полностью схожи с взрослыми версиями кресел, т.е. они отличаются удобной ковшеобразной формой, комплектуются подголовником и более совершенными пятиточечными ремнями безопасности. Имеется еще один нюанс – кресла 2 группы оснащаются дополнительной задней спинкой, которую необыкновенно легко регулировать по росту ребенка. Другими словами, как только ребенок подрастет, покупать кресло 3 группы не придется – достаточно будет правильно отрегулировать вышеуказанную спинку!

Для старших детей, т.е. возрастом до 12 лет и вес которых не будет превышать критические 36 кг, лучше брать модели, которые принято называть бустерами. Они отличаются феноменально высокой прочностью, имеют дополнительные подлокотники, а дети в них уже пристегиваются собственными, т.е. «взрослыми» ремнями безопасности.

Выбирать кресло в магазине обязательно нужно с ребенком. Это почти то же самое, как покупать ему обувь. То есть ребенок в нем обязательно должен посидеть, родители – пристегнуть его ремнями безопасности и если ему действительно будет комфортно, замки и фиксаторы должным образом работать, то только в этом случае разумно покупать кресло.



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