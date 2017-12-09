Виды полисов ОСАГО и их особенности

Практически все развитые страны на законодательном уровне защищают интересы водителей. Это происходит благодаря страхованию. Любой человек может избрать рациональный для него вид страховки. По соглашению ОСАГО гражданское обязательство может передаваться как на собственника автомашины, так и на лиц, которые указаны при регистрации полиса. Кроме этого существуют варианты исхода при которых вы можете расторгнуть договор ОСАГО в случае продажи авто по этой ссылке osago-go.com/osago/vernut-dengi-za-osago вы можете подробнее ознакомиться с дальнейшими действиями.

Довольно распространены договоры, касающиеся безграничного количества лиц, которые собираются пользоваться автомобилем по желанию собственника машины. Такой контракт распространяется на каждого авто водителя, если тот управляет машиной, обладатель которой избрал такой вид страхования. Подходящий такой тип страхования для хозяев авто, которым необходимо подпускать к вождению обширное количество людей, к примеру, для транспортных компаний. Страховой тариф по этому контракту выше, чем цена иных типов полисов ОСАГО.

Если семья владеет одним авто, а водительским удостоверением обладают все зрелые люди, то выигрышным будет купить полис с ограниченным потреблением. В соответствии представленного соглашения, руководить автотранспортом смогут лишь те особы, которые будут указаны хозяином авто при регистрации полиса. Если есть намерение передать автоуправление особе, которая не занесена в страховочный полис ОСАГО, то хозяин должен письменно осведомить о своем решении страховиков. Компания на базе этого извещения внесет видоизменения, а страхователю нужно будет доплатить нужное количество страховых бонусов.

Кое-какие водители предпочитают не эксплуатировать свое авто зимой, а ездить лишь с весны до осени, или лишь летом. В данном случае альтернативой будет – сезонный полис ОСАГО. Контракт будет подписан на несколько календарных месяцев. Но если же возникает надобность применить транспортное средство вне назначенного времени, водитель должен письменно сообщить об этом страховой компании. А она на базе извещения повышает время пользования машиной и в соответствии с этим поднимает цену на страховку.

Напоследок, если автовладелец часто посещает зарубежные страны на своей машине, то ему надо получить Международный сертификат страхования, который называется «Зеленой картой». Если за границей случиться ДТП с причастностью российского шофера, где потерпевший иноземец, то эта карта поможет упорядочить положение. Жертва будет требовать компенсации за ущерб и пошлет в свое национальное бюро необходимую жалобу. Если российская страховая компания будет иметь в данном государстве своего уполномоченного, то именно он будет заниматься разбирательством. А если представителя нет, то национальное бюро собственнолично решит проблему, а потом подаст расчет российской компании.



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