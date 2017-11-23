Роликовые коньки. Виды, особенности и что нужно знать перед покупкой?

В тёплые дни дети и взрослые любят покататься на роликовых коньках. А те, у кого нет роликов с завистью поглядывают на катающихся. Многие ошибочно считают, что ролики произошли от обычных коньков, но это не так. Изначально ролики были изобретены в Бельгии еще в 1760 году. Ролики выглядели интересно и необычно. Показывал возможности катания на роликах сам изобретатель, правда, не долго, до первого происшествия. А начало современным роликовым конькам положили братья Олсон.

Сейчас же существует довольно большой выбор различных моделей и производителей роликов. Каждые из них имеют свое предназначение, но если вы хотите купить детские ролики, то лучше и выбирать с аналогичного раздела на станице http://inlineskating.com.ua/detskie-roliki/. В таком случае вы покупаете ролики, которые смогут прослужить Вашему ребенку не один год, за счет возможности менять размер под растущую ногу. Кроме этого существуют ролики которые позволяют менять местами колеса и делать их более устойчивыми, а когда ребенок научиться уверенно держаться на ногах, то все можно вернуть обратно.

Виды и особенности роликовых коньков

Ролики делятся на несколько видов. Всё зависит от того, к какому виду катания они относятся. Так ролики для экстремального катания имеют достаточно тяжёлый вес и небольшие колёса. Ботинки таких роликов жёсткие. Такие ролики используются для исполнения трюков. Их приобретают обычно профессионалы, так как новичкам в них будет достаточно некомфортно. Для скоростного катания используют беговые ролики. На них неудобно объезжать препятствия, зато они развивают достаточно большую скорость. Эти ролики также покупают профессионалы.

Удобными для тренировок являются ролики для слалома. К сожалению, их стоимость достаточно высока, что делает их недоступными для большинства покупателей.

Подростки часто выбирают ролики для свободного катания. Они достаточно манёвренны и набирают неплохую скорость. На них будет удобно кататься в парках и на улицах. Сейчас довольно большой выбор роликов для детей,

Существуют также специальные ролики, созданные для тренировки хоккеистов.

Что нужно знать, чтобы выбрать ролики

Перед приобретением роликовых коньков нужно задуматься о цели их приобретения. Для тех, кто только начинает кататься, идеально подойдут ролики для фитнеса. В них даже новичок будет чувствовать себя комфортно. Эти ролики отличаются мягким ботинком. Он имеет пластиковую основу и мягкий сапожок. Плюс такой конструкции – лёгкий вес, неплохая вентиляция, комфорт.



Спасибо, если добавите эту статью в: