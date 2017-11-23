Биореакторные котлы на пеллетах. Разновидности и отличия.

Биореакторные котлы с каждым годом становятся все более популярными, особенно это касается сел и пригорода. Ведь для них не требуется классическое топливо в виде природного газа или дизеля. Достаточно иметь в запасе несколько тонн пеллет и Ваш дом в течение всей долгой зимы уж точно не останется без отопления!

На топливе следует сделать подробный акцент Пеллеты по своей структуре представляют спрессованные гранулы, произведенные из отходов лесотехнического производства (тонких веток) или сухой кожуры подсолнечника. Становится абсолютно ясно любому покупателю, что такое топливо стоит буквально копейки и отапливать дом пеллетами окажется под силу любому небогатому домохозяйству.

Но пеллеты отличаются высокой зольностью и если применять традиционные атмосферные горелки, то топливо будет сгорать не полностью. Поэтому производителем устанавливается в камеру сгорания более совершенная оборудованную вентилятором пеллетная горелка, которая за счет лопаток и электрического двигателя, способна закачивать внутрь внушительный объем воздуха. Как результат, пеллеты сгорают полностью. Все это положительным образом влияет на КПД всей отопительной системы, который у лучших моделей данных видов котлов достигает 85-88 процентов. Некоторые модели оснащаются с куда совершенной двойной стенкой камеры сгорания, внутри которой циркулирует теплоноситель, не позволяющий стальным стенкам перегреваться и выгорать от высокой температуры.

Биореакторные котлы ценятся у потребителей и в плане удобнейшей подачи топлива. Сыпать пеллеты внутрь камеры сгорания ручным способом, как об это думают некоторые покупатели, не нужно. Для этого у котла имеется шнек. Достаточно засыпать пеллеты в бункер, объем которого может составлять несколько сот литров, как далее мелкие гранулы смогут подаваться в камеру сгорания в автоматическом режиме.

Лучшие модели могут выпускаться в двухконтурном варианте, то есть в камеру сгорания инсталлируется еще один теплообменник из стального или медного сплава, отличный своей теплопроводностью и лучшей устойчивостью к коррозийным воздействиям.

Экономичность биореакторных котлов уже вошла в легенду. Благодаря использованию вышеуказанной вентиляторной горелки, работающей на большой скорости, расход пеллет оказывается на минимально возможном уровне. Самые популярные модели данных видов котлов, имеющих мощность порядка 20 кВт, сжигают в течение часа не более 2 кг вышеуказанных гранул. Как результат, несмотря на повышенную цену биореакторных котлов, они за счет сниженного расхода топлива, окупаются крайне быстро – в первый же отопительный сезон, что делает их крайне выгодной финансовой инвестицией в собственное комфорт и здоровье.



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