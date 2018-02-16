Что такое безопасная детская площадка? Покрытие, горки, качели

Много ли родителей задумываются о том, соответствует ли площадка, на которой гуляют их дети, нормам безопасности? Дети уж точно на это не обратят должного внимания, а родители обязаны. Из какого материала изготовлена карусель и горка, на каких креплениях держатся качели? Если площадка в плачевном состоянии, а родители не подстрахуют вовремя, то беды не миновать. Как же должны действовать родители, если пришли на незнакомую площадку со своим ребенком?

Первое на что стоит обратить внимание – это покрытие. Причем покрытие может быть разным и некоторые считают, что если площадка уложена резиной, то это самый лучший вариант. Но это далеко не так, потому как правильное и безопасное покрытие должно кроме эстетического вида иметь еще и амортизационные свойства. Отличный вариант покрытия для детский площадок предоставляет компания Мастерфайбр. И здесь же на сайте данной компании http://mf23.ru можно увидеть, что представляет собой действительно хорошее покрытие. Кроме верхнего резинового слоя они предлагают усиливать его подушками безопасности толщиной до 500 миллиметров. Соответственно при таком покрытие даже падение ребенка с лестницы или турника уменьшает риск получения травмы до минимума.

Следующим пунктом, на что стоит обратить внимание это на всю площадку в целом. Посмотрите, насколько прочно зафиксированы карусели, качели, лестницы. Безопасная площадка не должна иметь ям, в которые можно провалится либо вывихнуть ногу. Отсутствие мусора это один из признаков того, что за площадкой ухаживают и на ней безопасно. Как правило, этот мусор собирается в песочнице, чтобы ребенок не травмировался, проверьте песок на наличие битых стекол. Окурки и фекалии местных собачек и кошек тоже не из приятных находок.

Хорошая горка имеет по всей длине бортики. Если она не оснащена перилами, малыш может перевернуться при приседании и упасть. Кататься на такой горке можно, но только если ребенка подстрахует взрослый. Перед тем, как ребенок заберется на горку, проверьте ее поверхность. Летом в жару она перегревается, а в морозы ребенок может получить переохлаждение.

На качели обратите повышенное внимание. Качели с жесткой сцепкой при столкновении с малышом могут его сильно травмировать. Самый безопасный вариант качелей - на веревке или цепочке. Но они чаще всего рассчитаны на небольшой вес, поэтому более взрослые дети на них не могут кататься.

Самое любимое место детей на площадке - батуты. Если они не оснащены сеткой, ребенка туда пускать строго запрещено. При ее отсутствии риск выпадения малыша очень велик. Перед запуском ребенка на батут, проинформируйте его о правилах безопасности. Нельзя забираться на бортики батута и приземляться вниз головой.

Не только оборудование самой площадки может быть опасным. Иногда неправильная обувь может стать причиной травм. В жаркое время года не обувайте на площадку шлепки. Обувь должна быть с закрытым носком и пяткой. На голове - панамка или кепка.

Даже если площадка для игр осмотрена родителями вдоль и поперек, а ваш ребенок не достиг школьного возраста - не оставляйте его без присмотра.



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