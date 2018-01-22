Что такое качественное постельное белье? Материал, ткань, цена?

Любое постельное белье, даже его подвергать нечастой стирке, с годами имеет свойство физически изнашиваться. Штопать его руками, как это делали наши бабушки, сейчас никто не будет. Во первых - это не целесообразно, а во вторых не имеет смысла. Про комфорт вообще лучше не говорить, потому, как спать на таком белье также окажется некомфортным делом. По этой причине покупать постельное белье плохого качество не рекомендуется. И лучше для семьи купить хороший комплект постельного белья, который заказать можно тут и использовать его на протяжении не одного года.

Что собой представляет хорошее постельное белье?

Если брать во внимание стоимостную составляющую и качество, то лучше нет ничего бязи. Данный вид материала, часто имеющий плотность не более 40 нитей на квадратный сантиметр, отличается прочностью, гладкостью и высокой износостойкостью. И материал не боится не только ручных, но даже машинных стирок. К классике можно отнести белёную бязь, которая широко используется в большей части семей, но если нужна бязь усиленной прочности, то лучше выбирать смесовую версию, в которую производители добавляют синтетические нити. Аналогом бязи считается ранфорс, но последний, который изготавливается из длинноволокнистого хлопка, отличается еще большей плотностью (не менее 60 нитей на 1 см2), большей гладкостью и прочностью.

Если требуется максимально прочное белье по разумной цене, имеет смысл обращать внимание на сатин. Последний вид материал изготавливается из чистых х/б нитей, но последние укладываются не в классическом полотняном стиле, то есть под углом 90 градусов, а исключительно по диагонали. Данный способ изготовления, при котором используются более прочные нити двойного кручения, позволяет добиться двух целей – гладкости и повышенной прочности. Недаром, сатиновое белье способно выдерживать сотни жестких машинных стирок. Но в любом случае разумно выставлять барабан стиральной машины на относительно небольшую скорость отжима, т.е. не более 800 об/мин. Только в этом случае белье, даже самое дешевое в виде ситца, сможет прослужить в семье исключительно долго.

В линейку прочного белья входит также и поликоттон, который в полной мере относится к смесовым тканям. В данный материал производители добавляют значительное количество синтетического полиэстера, благодаря чему он получает фирменную гладкость и исключительную прочность. После стирки поликоттон можно даже не гладить, поскольку он автоматически после сушки распрямляется. Прическа женщины на таком белье также не портится.

К люксовым версиям белья относится и перкаль, из которого в Средние Века шились паруса для кораблей. Но перкаль, которая получает дополнительную обработку, отличается мягкостью, шелковистостью и исключительно высокой износостойкостью.



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