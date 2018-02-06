Что такое котлованный бассейн? Его виды, типы материалов и монтаж

Собственный бассейн на даче или на территории частного дома – это отличный вариант для хорошего и яркого летнего отдыха. Не нужно выезжать на водоём: искать транспорт, место для отдыха, тратить на все это время.

Прежде всего, нужно решить, где именно будет вырыт бассейн и какого он будет размера и формы. При этом стоит при расчетах брать во внимание и около бассейную территорию и чем больше бассейн, тем больше территории необходимо оставить для зоны отдыха, для водных и смешанных игр. Также стоит сразу задуматься о безопасности, посмотреть какое антискользящее покрытие для бассейна лучше купить. Ведь если не задуматься об этих вещах сразу, то в будущем потребуется намного больше денег для реконструкции.

Планирование и выбор местоположения

• В первую очередь, нужно учитывать качество грунта, идеально, если это глина. В таком случае получается естественная гидроизоляция. Если же нет, то над этим нужно будет думать отдельно.

• Важно выбрать место, свободное от крупных и средних растений, так как корни могут повредить конструкцию. Либо придётся от них избавиться.

Этапы строительства бассейнов:

Выбор типа материала и составление плана;

Работа с землёй;

Установка каркаса и чаши бассейна;

Гидроизоляция и отделочные работы верхнего слоя;

Установка оборудования и подведение электричества.

К каждому из этапов строительства следует подойти очень тщательно, ведь от этого зависит срок эксплуатации и качество работы.

Материлы для строительства бассейна котлованного типа

Котлованные бассейны считаются менее затратными, нежели каркасные. По этой причине клиенты останавливают свой выбор на первом варианте. При установке таких бассейнов используются следующие материалы:

пластик;

бетон;

композитные материалы;

нержавеющая сталь.

Подробнее о каждом материале…

Одним из достоинств пластиковых бассейнов является то, что сам материал - это и гидроизоляция, и отделка. Полипропилен представляет собой материал, имеющий максимальную прочность при минимальной толщине. Он также характеризуется оптимальным соотношением цены и качества, а также быстротой монтажа.

Бассейны, сделанные из бетона, характеризуются долговечностью и прочностью. При условии грамотного соблюдения всех этапов установки такого бассейна, он прослужит долгие годы. При монтаже конструкции такого типа, особое внимание следует уделить гидроизоляции, так как она является ключевым элементом для долговечной службы бассейна.

Композит – это смесь определённых строительных материалов и смол на металлическом каркасе. Данный материал для строительства бассейнов является новинкой, однако уже завоевал доверие потребителей благодаря своей прочности и износостойкости. Они замечательно выдерживают давление воды, держат форму и не деформируются.

Главным достоинством бассейна из нержавеющей стали является возможность его перемещать и менять размер. Они особенно востребованы спа-центрами и аквапарками. Такой вид бассейнов имеет и другие преимущества: сталь устойчива к холоду, нагреву и ультрафиолетовому излучению. Благодаря своим свойствам бассейны из нержавеющей высоколегированной стали всё больше набирают популярность.

Иметь свой собственный бассейн – уже давно перестало быть роскошью. Существует множество их видов на любой вкус и кошелёк. Оптимальным решением с точки зрения экономии является котлованный бассейн. При грамотном подходе к процессу строительства, он прослужит долгое время и подарит своим обладателям массу пользы и позитивных эмоций.



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