Что такое ячеистый бетон? Разновидности, отличия газоблока и пеноблока. Особенности материала

Альтернативной заменой дереву и кирпичу, для строительства частных домов, коттеджей и другой малоэтажной застройки является ячеистый бетон. На данный момент он находиться можно сказать на пике популярности, благодаря доступной цене, высокому качеству и несложной конструкции. Данный материал отличается от обычного бетона, тем что имеет вспененную (ячеистую) структуру.

Ячеистый бетон разделяют на:

1. Газобетон, выпускается довольно крупными заводами, которые оснащены автоклавом. На рынке продается готовыми блоками. И именно за счет технологии и более сложного производства купить газоблок намного безопаснее, нежели пенобетон, потому как сам химический процесс не позволит нарушить технологию производства.

2. Пенобетон, не помещают ни в какие печи, он затвердевает сам, по истечении некоторого времени после смешивания. Характеризуется низкой водопроницаемостью и также имеет различные виды плотности. Как мы уже упомянули выше производство пенобетона можно наладить грубо говоря на заднем дворе Вашего дома и так поступают большое количество мелких предпринимателей, а за счет нарушения технологии удостовериться в присвоенный ему марки без специального оборудования – невозможно.

Достоинства ячеистого бетона

Материал можно использовать как для теплых помещений, так и для холодных, благодаря высокому уровню теплоизоляции. Его поверхность пропускает воздух и регулирует влажность.

Конструкции с ячеистого бетона служат долгие годы, если правильно возведены, при этом не нуждаются в специальном уходе.

Имеет хорошие экологические качества, не поддается горению и гниению, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Улучшает звукоизоляцию, благодаря своей форме.

Ячеистый бетон несложно сверлить, резать и т. д. Поэтому с ним относительно несложно работать. Вес значительно меньше, чем других видов бетона.

Главным недостатком данного бетона является то, что он имеет низкую прочность и поддается излому при движущей основе. Поэтому необходимо уложить достаточно прочный фундамент, прежде чем возводить конструкцию на нем с применением ячеистого бетона.

Также, попавшая влага во внутрь блока, могут негативно на него повлиять. Чтобы предотвратить такой процесс, нужно защитить его фасадными материалами. Для отделки стен с ячеистого бетона применяют краску, обои, штукатурку, облицовку, гипсокартон. Облицовка поможет сохранить конструкцию в течении многих веков.

Блоки с бетона выпускаются для разных целей: для строительства стен, домов, арок и т. д. Стоит отметить, что работать с таким бетоном быстро и легко, только необходимо знать его физический свойства, чтобы не повредить. Хранить необходимо в сухом помещении, под навесом. Не рекомендуется оставлять его на земле в течении длительного времени. Работайте только с сухим материалом, чтобы избежать возникновению неприятных ситуаций.



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