Какую опасность представляет столбняк у детей?

26.12.2017 01:38
Столбняк – это инфекционное заболевание, сопровождаемое судорогами, причиной которых является токсин, поражающий нервную систему. Возбудитель – анаэробная, бактериальная большая палочка, которая очень подвижна. Он широко распространен, но инфекция в наше время довольно редкая. Тем не менее болезнь опасная и тяжелая, что может привести даже к смертельному исходу, так как при попадании в организм, вирус быстро распространяется по нему.
Как правило, детский возраст, наиболее уязвимый для этой инфекции, начиная с трех лет и до семи. Чаще встречается летом и в странах с влажными климатическими условиями. Болеют больше жители сел и деревень. Микробу несложно попасть даже через небольшие травмы и порезы, чаще на стопе. Причиной может стать обычная заноза. Однако заболеть могут и новорожденные через попадания инфекции в пупочную рану при несоблюдении правил антисептики. Об этом свидетельствуют:
Данные признаки заболевания могут длиться до трех недель, сопровождаясь повышением температуры, давления, потливостью. После улучшения состояния болезнь может вернуться снова, но крайне редко.
Основная помощь в наше время против этого опасного заболевания – это прививка АКДС, согласно календарю, которая возможна после трехмесячного возраста у малыша и является обязательной. Полное название АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. Повторно ее ставят в 6 и 14 лет. Ревакцинация от столбняка повторяется в 18 лет, затем через каждые 10 лет до конца жизни. У новорожденных обязательно соблюдение правил гигиены при уходе за пупочной раной. После получения пореза, укуса животным или другой раны проводится экстренная профилактика столбняка, которая зависит от того привит был ребенок или нет.
Диагноз поставить несложно, но иногда столбняк нужно отличить от таких заболеваний, как, бешенство, менингит, истерия. После, самое первое, что нужно сделать – это поместить ребенка в медицинское учреждение. Причем медлить родителям не стоит, ведь счет идет на минуты за здоровье и жизнь ребенка. Смертельный исход очень вероятен. Затем проводят следующие меры:
Вовремя предупредив заболевание, зная его симптомы, можно надеяться на защиту от столбняка и не бояться за ребенка.