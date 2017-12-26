Какую опасность представляет столбняк у детей?

Столбняк – это инфекционное заболевание, сопровождаемое судорогами, причиной которых является токсин, поражающий нервную систему. Возбудитель – анаэробная, бактериальная большая палочка, которая очень подвижна. Он широко распространен, но инфекция в наше время довольно редкая. Тем не менее болезнь опасная и тяжелая, что может привести даже к смертельному исходу, так как при попадании в организм, вирус быстро распространяется по нему.





Симптомы заболевания у детей:

Как правило, детский возраст, наиболее уязвимый для этой инфекции, начиная с трех лет и до семи. Чаще встречается летом и в странах с влажными климатическими условиями. Болеют больше жители сел и деревень. Микробу несложно попасть даже через небольшие травмы и порезы, чаще на стопе. Причиной может стать обычная заноза. Однако заболеть могут и новорожденные через попадания инфекции в пупочную рану при несоблюдении правил антисептики. Об этом свидетельствуют:

Отказ от кормления грудным молоком, неохотное сосание. Общее беспокойство, появление тревоги, нехарактерной активности для малыша. Невозможность открыть рот и затруднение при проглатывании из-за неприятных и часто болезненных судорог жевательных мышц. Очень меняется выражение лица ребенка от улыбки до сильного плача. Через некоторое время происходит поражение остальных мышц всего организма, и начинаются сначала небольшие судороги, которые постепенно нарастают и повторяются чаще. Тело буквально изгибается в форме дуги. При этом ребенок в сознании. Остановка дыхания и сердца, которая может даже привести к смерти.

Данные признаки заболевания могут длиться до трех недель, сопровождаясь повышением температуры, давления, потливостью. После улучшения состояния болезнь может вернуться снова, но крайне редко.

Как правильно провести профилактику столбняка?

Основная помощь в наше время против этого опасного заболевания – это прививка АКДС, согласно календарю, которая возможна после трехмесячного возраста у малыша и является обязательной. Полное название АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. Повторно ее ставят в 6 и 14 лет. Ревакцинация от столбняка повторяется в 18 лет, затем через каждые 10 лет до конца жизни. У новорожденных обязательно соблюдение правил гигиены при уходе за пупочной раной. После получения пореза, укуса животным или другой раны проводится экстренная профилактика столбняка, которая зависит от того привит был ребенок или нет.

Как лечить?

Диагноз поставить несложно, но иногда столбняк нужно отличить от таких заболеваний, как, бешенство, менингит, истерия. После, самое первое, что нужно сделать – это поместить ребенка в медицинское учреждение. Причем медлить родителям не стоит, ведь счет идет на минуты за здоровье и жизнь ребенка. Смертельный исход очень вероятен. Затем проводят следующие меры:

Очищают зараженные очаги инфекции, обрабатывая и удаляя мертвую кожу. Используют антитоксическую сыворотку против столбняка, чаще совместно с иммуноглобулином для восстановления активного иммунитета. Дают противосудорожные средства Назначают комплекс антибиотиков. Подключают к аппарату искусственного дыхания, используя и другие меры реанимации. Производят профилактику осложнений, используя разные фармацевтические средства. Обеспечивают полный покой, спокойную атмосферу, правильное питание, полноценный уход и укрепление иммунитета.

Вовремя предупредив заболевание, зная его симптомы, можно надеяться на защиту от столбняка и не бояться за ребенка.



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