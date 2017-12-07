Классификация торговых весов. Чем отличаются и какие лучше?

На данный момент мало кто из владельцев магазина покупает на свое предприятие обычные весы без дополнительных функций. Ведь при покупке весов, которые могут автоматически посчитать вес продукта и выдать цену, могут посчитать сдачу, которую необходимо выдать покупателю большую часть работы продавца выполняют именно весы. А если взять супермаркеты с самообслуживанием, то и самим взвешиванием занимается сам покупатель. И самое важное продавец при расчётах за целый день может ошибиться как в свою пользу так и в пользу покупателя, а точные торговые весы от «ВесыЮа» могут работать круглосуточно и выдавать только верный результат. Что непременно скажется на прибыльности бизнеса.

В чем отличия торговых весов от обычных?

Торговые весы заточены под расчет стоимости продукта, тем самым освобождая время и количество работы продавца.

Такие весы способны производить расчет общей суммы заказанных товаров, то есть продавцу не придётся записывать и считать, сколько денег ему должен покупатель. Потому как все это будет храниться в памяти весов до сброса.

Также торговые весы помогут рассчитать сдачу и опять же уменьшить нагрузку на продавца.

В любом случае торговые весы принесут намного больше пользы в вашем магазине, ларьке или при выездной торговле.

Классификация и отличия торговых весов

В зависимости от максимального и минимального предела взвешивания

Покупая торговые весы от «ВесыЮа» вы должны понимать, что Вам необходимо и какаия погрешность в взвешивании допустима.

Весы до 6 кг

Весы от 6 до 40 килограмм

Весы более 40 килограмм (напольные)

Все зависит от сферы применения, чем меньше максимальный вес, тем больше точность. Если вы продаете готовый продукт (рестораны, кафе, бары) то весов до 6 килограмм будет предостаточно и при этом они имеют цену деления в 1 грамм, но если у вас продуктовый магазин, то следует брать и весы с большим максимальным весом.

В зависимости от наличия дополнительных функций

Наличие дополнительного экрана (для покупателя)

Наличие расчета сдачи или расчета

Наличие функции тарирования (хотя на данный момент такая функция имеется у всех современных весов)

Возможность работы от аккумулятора

По материалам - https://vesi.com.ua/torgovie



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