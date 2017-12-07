Классификация торговых весов. Чем отличаются и какие лучше?

07.12.2017 04:06
На данный момент мало кто из владельцев магазина покупает на свое предприятие обычные весы без дополнительных функций. Ведь при покупке весов, которые могут автоматически посчитать вес продукта и выдать цену, могут посчитать сдачу, которую необходимо выдать покупателю большую часть работы продавца выполняют именно весы. А если взять супермаркеты с самообслуживанием, то и самим взвешиванием занимается сам покупатель. И самое важное продавец при расчётах за целый день может ошибиться как в свою пользу так и в пользу покупателя, а точные торговые весы от «ВесыЮа» могут работать круглосуточно и выдавать только верный результат. Что непременно скажется на прибыльности бизнеса.
В любом случае торговые весы принесут намного больше пользы в вашем магазине, ларьке или при выездной торговле.
В зависимости от максимального и минимального предела взвешивания
Покупая торговые весы от «ВесыЮа» вы должны понимать, что Вам необходимо и какаия погрешность в взвешивании допустима.
Все зависит от сферы применения, чем меньше максимальный вес, тем больше точность. Если вы продаете готовый продукт (рестораны, кафе, бары) то весов до 6 килограмм будет предостаточно и при этом они имеют цену деления в 1 грамм, но если у вас продуктовый магазин, то следует брать и весы с большим максимальным весом.
В зависимости от наличия дополнительных функций
По материалам - https://vesi.com.ua/torgovie