Питание стерилизованных кошек - особенности

07.05.2017 09:54
Правильное питание кошки после стерилизации – залог долгой и здоровой жизни питомицы. Дело в том, что после операции в организме животного происходят значительные изменения, требуется большее количество витаминов, которые должны обеспечивать здоровье мочеполовой системы и здоровое состояние мышц.
Стоит учитывать некоторые особенности, которые возникнут в поведении кошки и общем ее состоянии после операции:
1. Исчезнут признаки сексуального поведения.
2. Возможна прибавка в весе.
3. Снизится риск возникновения заболеваний половой системы.
Для кошки особенно опасно увеличение массы тела. Из-за снижения уровня гормонов и снижения общей физической активности (опять же из-за исчезновения сексуального поведения) животное меньше двигается, сохраняя обычный аппетит.
Поэтому очень важно соблюдать некоторые правила. Чтобы кошка после стерилизации не прибавила в весе, ей необходимо давать меньшее количество еды, но с сохранением питательности. Количество раз подачи еды должно остаться тем же.
1. Когда Вы гладите по бедрам и спинке и чувствуете кости – вес в норме.
2. Кости плохо чувствуются сквозь новообразованную жировую ткань – необходимо снижать вес.
3. Кости сильно прощупываются или же торчат – у животного истощение.
Важно следовать следующим правилам:
1. Стерилизованным кошкам нужно выбирать корм со специальной пометкой (маркировкой), которые предназначены именно для них. Необходимо выбирать корма качества: «премиум» и «супер премиум», наилучшим вариантом будет корма класса холистик на http://nutram.com.ua/.
2. При 2-х разовом питании порция сухого корма должна быть от 30 до 40 грамм. Если будете кормить консервами – 50 грамм (1 порция). Более точная информация о порциях (зависит от веса питомицы) расположена в таблице на упаковке корма.
3. Если у питомицы уже есть лишний вес, то необходимо брать низкокалорийный корм.
4. Мясные консервы всё же лучше, чем сухой корм, т.к. в нём больше влаги.
Специалисты советуют выбирать только один вид питания, совмещать их не рекомендуется.
После операции стоит сходить на консультацию к ветеринару, чтобы он подсказал, какие витамины или добавки стоит включить в рацион, чтобы присутствовало сбалансированное питание и необходимое поступление минеральных веществ в организм. В целом, для стерилизованных кошек предлагается следующий рацион: