Питание стерилизованных кошек - особенности

Правильное питание кошки после стерилизации – залог долгой и здоровой жизни питомицы. Дело в том, что после операции в организме животного происходят значительные изменения, требуется большее количество витаминов, которые должны обеспечивать здоровье мочеполовой системы и здоровое состояние мышц.

Стоит учитывать некоторые особенности, которые возникнут в поведении кошки и общем ее состоянии после операции:

1. Исчезнут признаки сексуального поведения.

2. Возможна прибавка в весе.

3. Снизится риск возникновения заболеваний половой системы.

Для кошки особенно опасно увеличение массы тела. Из-за снижения уровня гормонов и снижения общей физической активности (опять же из-за исчезновения сексуального поведения) животное меньше двигается, сохраняя обычный аппетит.

Поэтому очень важно соблюдать некоторые правила. Чтобы кошка после стерилизации не прибавила в весе, ей необходимо давать меньшее количество еды, но с сохранением питательности. Количество раз подачи еды должно остаться тем же.

Как проверить, в каком состоянии ваша кошка? Следует обратить внимание на следующее:

1. Когда Вы гладите по бедрам и спинке и чувствуете кости – вес в норме.

2. Кости плохо чувствуются сквозь новообразованную жировую ткань – необходимо снижать вес.

3. Кости сильно прощупываются или же торчат – у животного истощение.

Готовые корма для питомицы

Важно следовать следующим правилам:

1. Стерилизованным кошкам нужно выбирать корм со специальной пометкой (маркировкой), которые предназначены именно для них. Необходимо выбирать корма качества: «премиум» и «супер премиум», наилучшим вариантом будет корма класса холистик на http://nutram.com.ua/.

2. При 2-х разовом питании порция сухого корма должна быть от 30 до 40 грамм. Если будете кормить консервами – 50 грамм (1 порция). Более точная информация о порциях (зависит от веса питомицы) расположена в таблице на упаковке корма.

3. Если у питомицы уже есть лишний вес, то необходимо брать низкокалорийный корм.

4. Мясные консервы всё же лучше, чем сухой корм, т.к. в нём больше влаги.

Специалисты советуют выбирать только один вид питания, совмещать их не рекомендуется.

Основной рацион стерилизованной кошки

После операции стоит сходить на консультацию к ветеринару, чтобы он подсказал, какие витамины или добавки стоит включить в рацион, чтобы присутствовало сбалансированное питание и необходимое поступление минеральных веществ в организм. В целом, для стерилизованных кошек предлагается следующий рацион:

Запрещено кормить рыбой, т.к. в ней много фосфора и магния, что приводит к образованию камней в мочевыводящей системе. У кошки всегда должна быть выставлена чистая кипяченая вода. Постное мясо необходимо предлагать несколько раз в неделю. Бульон на постном мясе также будет приятным разнообразием в рационе. Овощи (огурцы, морковь, капустка) особенно необходимы, поскольку очень полезны для пищеварения. Следует включать в рацион 1-2 раза в неделю субпродукты (язык, печень, легкие, сердце и т.д.) Если хорошая переносимость молочных и кисломолочных продуктов, то можно давать и их. Как вариант, можно варить и зерновые каши. Можно использовать такие крупы, как рис, манка, пшенка.



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