Предназначение и принцип работы пускового реле в холодильнике. Виды.

Во всех холодильниках установлен компрессор, работающий с помощью асинхронного двигателя. Такой тип двигателя крайне надежен и за счет отсутствия подвижных контактов (щеток как, например, в коллекторном двигателе) не требует обслуживания, по этой причине это практически идеальный вариант для установки его в компрессор холодильника. Но при всех его положительных моментах, есть у него один недостаток.

Предназначение

Такой двигатель не может запуститься без дополнительной помощи и для запуска производитель добавляет к рабочей обмотке еще одну пусковую, смещенную на 90 градусов относительно рабочей в пространстве. А после запуска двигателя пусковая обмотка ему уже не нужна и по этой причине на каждом компрессоре холодильника стоит пуско –защитное реле, которое и подключает данную пусковую обмотку в начальный момент и как только двигатель набрал необходимые обороты, это реле отключает пусковую обмотку. Стоит отметить, что выход из строя именно данного реле встречается пусть и не часто, но все же это довольно недорогая поломка и купить универсальное пусковое реле вот здесь - www.alm-zapchasti.com/cat/holodilniki/puskovye-rele, можно всего лишь за 100-150 грн.

Принцип работы пусковых реле

Существует довольно большое количество разновидностей данных реле, но отличичаются они лишь схемой исполнения, а принцип работы у них одинаковый. В каждом реле имеется три контакта. Один из них общий. А два других собственно и подключают пусковую обмотку в момент включения. Наиболее простым в понимании является электромагнитное реле с защитой на биметаллическом размыкателе показанное на схеме 1.

В момент включения через рабочую обмотку (L3) будет протекать большой ток, который проходя через катушку реле L1 замкнет контакты K2 и на пусковую обмотку (L2) также будет подано напряжение. Как только двигатель запустится ток через основную обмотку уменьшится и его уже будет недостаточно для удержания контактов K2 и они разомкнуться. Соответственно пусковая обмотка двигателя (L2) отключится.

Схема защиты. В реле показанном на схеме 1 защита реализована следующим образом. Контакты K1 находятся в нормально замкнутом состоянии на биметаллической пластине, если через работающий двигатель протекает небольшой ток, то нихромовая спираль R1 не нагревается. Но если ток через обмотку будет повышаться (короткозамкнутый виток, обрыв запускающей обмотки) то она начнет нагреваться, что приведет к нагреву биметаллического размыкателя. Суть такого размыкателя заключается в том, что при нагреве такая пластина меняет свою форму и контакт K1 разомкнется и отключит двигатель от сети.

Кроме этого существуют более новые версии пусковых реле, в таких реле катушка L1 c контактами K2 заменена позистором. По сути, этот элемент представляет собой полупроводниковый резистор, который при комнатной температуре имеет малое сопротивление, а при повышении температуры его сопротивление увеличивается. И суть работы реле остается такой же. Пока позистор холодный он пропускает ток и подключает пусковую обмотку, как только он нагрелся его сопротивление увеличилось и соответственно обмотка пусковая отключена.



Спасибо, если добавите эту статью в: