Светодиодные лампы и ленты. Преимущества использования

В начале XX века лампа накаливания была символом технического прогресса и новой эпохи. Но сейчас они «отошли от дел» и все реже применяются как в быту, так и на производстве. Причина постепенного забвения ламп накаливания состоит в их низком коэффициенте полезного действия (КПД) (составляет не более 5%) и относительно небольшом сроке службы (приблизительно 1тыс. часов). На замену им пришли различные люминесцентные лампы. Однако и эти продержались недолго на ранке и самое прогрессивное решение нашего времени, созданное на основе полупроводниковых светодиодов – или LED лампы. Цена которых, на данный момент в магазине https://samtorg.com.ua ниже, нежели выше упоминаемых люминесцентных ламп.

История создания

Первые светодиоды появились в далеких 60-х годах, а полноценные лампы — в 1994 году. Устроены они были по принципу смешивания трех цветов – красный, синий и зеленый. Управлял интенсивностью свечения каждого светодиода общий микропроцессор. Но работы по усовершенствованию этой технологии не останавливаются, а только набирают темп. Создаются новые виды полимеров, внедряются еще более современные органические OLED светодиоды, увеличивается и без того высокий КПД.

Преимущества использования LED ламп.

1. Высокий процент КПД и малое энергопотребление. LED лампа в 10 раз имеет большую энергоэффективность в сравнении с классической лампой накаливания. То есть для нормального освещения одного и того же помещения вместо 150W лампочки вам понадобится всего 15W.

2. Длительный срок службы. Светодиодные лампы могут похвастать самым продолжительным сроком службы из всех доступных на сегодня технологий. Такие лампы могут прослужить вам вплоть до 50.000 часов (в среднем до 10 лет). При условии, что производитель позаботился о качественном стабилизаторе тока в лампе и эффективном охлаждении светодиода.

3. Безопасный свет. Старые лампы накаливания излучали естественный свет с ультрафиолетовым спектром. LED лампы являются безопасными для окружающих.

4. Экологически безопасные. В отличие от газовых ламп, содержащих пары ртути, эти же полностью безвредны даже при повреждении.

5. Прочный и компактный источник света. Светодиодные лампы устанавливаются в различные труднодоступные места, применяются повсеместно в декорировании помещений. Очень часто при выполнении современного ремонта используют светодиодные ленты.

Светодиодные ленты

Все чаще и чаще создание рекламных баннеров, оригинального интерьера в доме, стайлинга авто или мототехники не обходится без использования светодиодных лент. LED лента представляет собой гибкую, узкую печатную плату с размещенными на ней на равном расстоянии друг от друга светодиодами и резисторами.

Отличаются ленты по следующим признакам:

- самоклеящиеся либо на пластиковых крепежах;

- с защитой от влаги или без нее;

- одно или многоцветная (RGB).

- различие в цвете печатной платы (чаще всего белая, желтая, черная)

Так же как и в лампах, в лентах используют различные типы светодиодов разной мощности. Преимущества ленты те же, что и у лампы, но к ним стоит добавить возможность ее резки на необходимую длину и придания ей нужной формы.



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