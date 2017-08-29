Теплоизоляция минватой. Положительные и отрицательные стороны

Среди множества видов утеплителя минеральная вата давно занимает свое популярное место в строительных работах. В данной небольшой заметке будут рассмотрены плюсы и минусы данного стройматериала.

Следует сразу отметить, что минеральная вата может быть применена для утепления различных строительных конструкций: стены, полы, перекрытия, кровля, перегородки. Вот здесь - http://ursa.ua/ru/construction-solutions/uteplenie-kryishi/ можно ознакомиться подробнее о применении минеральной ваты Ursa при утеплении кровли. Минеральная вата является экологически чистым материалом, это один из важнейших факторов ее применения в строительстве. Только требуется тщательная заделка этого материала внутри строительных конструкций.

Утеплители из минеральной ваты выпускаются производителями в виде рулонов и матов различных размеров и объемов, чем больше объем рулона утеплителя, тем меньше его цена. Минвата совершенно не горючий материал, при прямом соприкосновении с огнем утеплитель теряет свои свойства, но одновременно препятствует горению других материалов.

Плюсы

К положительным сторонам стоит отнести легкость обработки минваты, ее просто можно разрезать ножом. Требования по работе с минеральной ватой тоже минимальные - требуется плотная одежда, перчатки и защита дыхательных путей.

Кроме того, минеральная вата еще и хороший звукоизолятор. Можно применять не только для теплоизоляционных работ по наружным конструкциям, но и при устройстве межкомнатных перегородок.

При правильном монтаже минеральной ваты в любой конструкции, она прекрасно проводит через свою поверхность конденсат, главное при устройстве утеплителя обратить внимание на крепеж пароизоляции. В подобном случае строительная конструкции прослужит много лет, это говорит о долговечности утеплителя из минеральной ваты. Срок службы в наружных конструкциях может превышать 30 лет, а при монтаже утеплителя внутри помещений минвата прослужит более 50 лет.

Еще одним из преимуществ минваты является ее относительно малая стоимость и простота при транспортировке и хранении. Хранить минвату требуется в сухих помещениях при любой температуре.

Минусы

Из отрицательных свойств минваты следует отметить, пожалуй, только одно - ее нельзя подвергать намоканию. В подобном случае материал полностью потеряет не только свой объем, но и пропадут все положительные свойства минваты как теплоизолятора. По этой причине необходимо заранее продумать о жёсткой защите данного утеплителя как с внутренней стороны, так и с внешней.

Вот основные положительные и отрицательные стороны этого известного теплоизоляционного материала.



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