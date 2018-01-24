Водосточные системы. Типы Водостоков для крыши. Сравнение, преимущества и недостатки.

24.01.2018 05:30
Водосточная система – необходимый элемент для защиты стен вашего дома. Если такая конструкция отсутствует на здании, вся вода с крыши попадает на стены, вследствие чего материал облицовки разрушается, и срок службы значительно сокращается. Поэтому водостоки для крыши обязаны быть на каждом доме дабы сохранить сооружения в должном состоянии. На примере водосточных систем представленных на сайте компании «Наша стройка» разберем преимущества и недостатки каждой системы в отдельности.
Выбирая водосточную систему нельзя определенно выделить какая лучше, так как все имеют свои недостатки и преимущества.
Сначала стоит рассмотреть, чем же хорош такой вид защиты здания от влаги:
• Невысокая цена;
• Легкость материала позволяет без труда установить его на дом;
• Хорошо реагируют на перепады температуры и другие факторы внешнего воздействия, такие как окисление, ржавчина;
• В дождь не создают лишнего шума;
• В случае деформирования восстанавливает свою форму;
• Большая цветовая гамма;
• Длительный срок службы (например, от 25 лет у производителя Docke).
Минусами являются:
• Выгорание в течение нескольких лет;
• В зимний период ПВХ-система может треснуть, так как не выдержит тяжелого снега или льда.
К несомненным достоинствам можно отнести:
• Прочность металла (не обломается зимой под давлением снега или льда);
• Долгий срок службы (примерно от 25 лет Aquasystem или GrandLine);
• Не боится механических повреждений.
А вот обратной стороной медали является коррозия. Если система поцарапается, то металл останется незащищенным и начнет образовываться ржавчина.
Медные водоотводы являются наиболее дорогостоящими, но их цена оправдывается качеством и длительностью эксплуатации. Они не подвергаются коррозии, а цвет со временем меняется на зеленый, что считается очень престижно и красиво.
• Площадь покрытия. В зависимости от этого меняется диаметр желобов;
• Ширина крыши. Этот показатель влияет на количество стоков, которые необходимо установить по периметру.
По материалам https://nasha-stroyka.com.ua/stroitelstvo-i-remont/krovlya/vodostochnie-sistemi/