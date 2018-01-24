Водосточные системы. Типы Водостоков для крыши. Сравнение, преимущества и недостатки.

Водосточная система – необходимый элемент для защиты стен вашего дома. Если такая конструкция отсутствует на здании, вся вода с крыши попадает на стены, вследствие чего материал облицовки разрушается, и срок службы значительно сокращается. Поэтому водостоки для крыши обязаны быть на каждом доме дабы сохранить сооружения в должном состоянии. На примере водосточных систем представленных на сайте компании «Наша стройка» разберем преимущества и недостатки каждой системы в отдельности.

Выбирая водосточную систему нельзя определенно выделить какая лучше, так как все имеют свои недостатки и преимущества.

Положительные и отрицательные качества пластиковых водостоков

Сначала стоит рассмотреть, чем же хорош такой вид защиты здания от влаги:

• Невысокая цена;

• Легкость материала позволяет без труда установить его на дом;

• Хорошо реагируют на перепады температуры и другие факторы внешнего воздействия, такие как окисление, ржавчина;

• В дождь не создают лишнего шума;

• В случае деформирования восстанавливает свою форму;

• Большая цветовая гамма;

• Длительный срок службы (например, от 25 лет у производителя Docke).

Минусами являются:

• Выгорание в течение нескольких лет;

• В зимний период ПВХ-система может треснуть, так как не выдержит тяжелого снега или льда.

Положительные и отрицательные качества металлических водоотводов

К несомненным достоинствам можно отнести:

• Прочность металла (не обломается зимой под давлением снега или льда);

• Долгий срок службы (примерно от 25 лет Aquasystem или GrandLine);

• Не боится механических повреждений.

А вот обратной стороной медали является коррозия. Если система поцарапается, то металл останется незащищенным и начнет образовываться ржавчина.

Система водостока из цветного металла

Медные водоотводы являются наиболее дорогостоящими, но их цена оправдывается качеством и длительностью эксплуатации. Они не подвергаются коррозии, а цвет со временем меняется на зеленый, что считается очень престижно и красиво.

Выбирать водосточную систему следует, учитываю такие правила:

• Площадь покрытия. В зависимости от этого меняется диаметр желобов;

• Ширина крыши. Этот показатель влияет на количество стоков, которые необходимо установить по периметру.

По материалам https://nasha-stroyka.com.ua/stroitelstvo-i-remont/krovlya/vodostochnie-sistemi/



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