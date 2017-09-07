Бумага или текстиль? Какие обои купить?

Проживать с комфортом – естественное желание любого человека. Он ищет его везде, дома и на улице, устанавливая уличные газовые обогреватели и приобретая удобный диван. При этом понятие комфорта включает в себя удобство не только для тела, но и для души.

По этим причинам нельзя подходить к отделочным работам спустя рукава. Ведь то, что окружает нас, должно радовать глаз, доставлять удовольствие и не становится поводом для раздражения. Если стиль и облик домашнего интерьера вас не устраивает, то порой даже домой возвращаться нет никакого желания. Это ли не повод максимально ответственно подойти к делам отделочным?

К счастью, современный рынок богат и разнообразен. Каких только строительных и отделочных материалов на нем не встретишь. Пожалуй, лишь ассортимент бытовой техники может похвастаться таким же многообразием. Действительно, здесь тоже есть, из чего выбрать. Есть необходимость нормализовать влажность – пожалуйста! Покупай осушитель воздуха для бассейна. Хочешь стирать без лишних хлопот – приобретай стиральную машину.

С отделочными материалами приблизительно та же история. К примеру, одни лишь обои сегодня различаются не только своей расцветкой, но и типом. В этом можно убедиться посетив такой магазин по ссылке http://crocus.ua/catalog/all/page/2. На самом деле, обои остаются на пике популярности. Вот только теперь делают их не из простой бумаги, а из других, более практичных, материалов. Да и сами бумажные обои претерпели с годами значительные изменения.

Обои на бумажной основе

В первую очередь, они стали прочнее. Вы всегда можете выбрать бумажные обои типа «дуплекс» или «триплекс». Их изготавливают из нескольких слоев бумаги, что по понятным причинам придает им прочности. Но даже при таком подходе бумажным изделиям свойственно быстро выцветать и терять свою привлекательность.

Правда, у бумажных обоев есть один существенный плюс. Они самые экологически чистые из всех существующих. Выполненные из натурального материала, такие обои никогда не станут «провокатором» заболеваний и ухудшения самочувствия. По этим причинам их часто приобретают с целью отделки детской комнаты.

Виниловые обои

Гораздо прочнее и практичнее бумажных – обои виниловые. Кроме того, они с легкостью переносят влагу, поэтому их можно мыть. Не менее важное достоинство таких обоев – в их толщине. Они, действительно, достаточно плотные. Это позволяет им с легкостью скрывать неровности стен, что также приятно. Правда, виниловые обои, по уверениям многих врачей, не слишком-то экологичны. Для многих потребителей это становится поводом для отказа от их приобретения.

Текстильные обои

Пожалуй, наиболее привлекательными и надежными являются обои текстильные. Словно дизельные тепловые пушки, они сочетают в себе массу достоинств.

Такие обои не наносят вреда здоровью и наиболее разнообразны в плане расцветок. Фактурные и оригинальные, они помогут создать поистине незабываемый интерьер. Однако при этом они невероятно сложны и капризны в оклейке, и обязательно выставят напоказ даже самую малейшую неровность, невесть откуда взявшуюся на вашей выровненной стене.

Ко всему прочему, требуют текстильные обои и особого ухода. Как правило, чистить их можно лишь с помощью пылесоса.



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