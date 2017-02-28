Итальянская мебель. Чем она так привлекательна?

В кругу обеспеченных людей большую популярность среди прочих предметов интерьера имеет итальянская мебель. Качество, подтверждённое многовековыми экземплярами, находящимися в крупнейших музеях мира, а также постоянно изменяющийся, но неизменно безупречный стиль – отличное тому подтверждение.

Истоки и традиции создания мебели в Италии

Традиции создания итальянской мебели – это одна из достопримечательностей и, безусловно, национальная гордость Италии. Искусство создания мебели в Италии было тесно сопряжено с процессом культурного развития, стихийно протекающего в эпоху Просвещения. Многие, если не все культурные и философские веяния нашли себя в той или иной степени в статичной поэзии итальянских мебельщиков. Быть краснодеревщиком в Италии с давних времён считалось очень престижным. Стать краснодеревщиком мог далеко не каждый житель Апеннинского полуострова. Помимо того, что для этого нужно иметь предрасположенность к такого рода деятельности, нужно было обладать ярко выраженным талантом. Но и это обстоятельство далеко не всегда могло сыграть роль в дальнейшей судьбе адепта. Дело в том, что большинство краснодеревщиков были представителями знатных сословий, так что нужно было тем или иным образом иметь отношение к знати. Безусловно, исключения, лишь подтверждающие правило, никто не отменял.

Процесс индустриализации сыграл свою роль, во многом упростив процессы обработки древесины, камня и металла - всего того, что имело отношение к непосредственно художественной работе. А с приходом эпохи потребления большинство процессов и вовсе стали автоматизированными. Но это была далеко не та автоматизация, при которой материалы и конечные изделия могли утратить качество, либо стиль. По этой причине итальянская мебель довольно дорогая, но это не означает, что нельзя найти аналогичную мебель, но намного дешевле и при этом в том же итальянском стиле. Вот здесь - https://bellinimebel.com.ua/category/stuliya/ можно найти стулья и другую мебель в итальянском стиле, которые могут себе позволить практически любая часть населения.

Почему итальянская мебель дорогая?

Дело в том, что процесс автоматизации процессов обработки материалов шёл в Италии своим, самобытным путём. Даже когда встал вопрос о необходимости многократного увеличения объёмов производства, это не могло никак пойти в ущерб качеству: итальянцы очень заботятся о своей самобытности и допустить утрату такого свойства их национальной гордости (которой является итальянская мебель), как качество, для них недопустимо.

Производство, так называемой, мебели в данном стиле можно встретить практически во всех развитых странах, и это является отличным подспорьем для выбора. Ведь та мебель, которая очень высоко ценится по всему миру, и за которую ценители готовы выложить любые деньги, лишь бы стать её счастливыми обладателями, не доступна для большинства населения, а вот аналоги данной мебели очень хороший вариант к покупке. В основном это касается произведений классических стилей, потому что именно при их создании большая часть работы выполняется мастерами вручную, что автоматически увеличивает её стоимость и делает доступной далеко не для широкой публики.



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