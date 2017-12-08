Как развить у ребенка музыкальный слух? И не только у ребенка...

Фраза «медведь на ухо наступил» зачастую звучит для родителей как приговор. Ну вот, не быть их чаду великим скрипачом, не выступать на оперной сцене и т. д., и т. п. Но так ли уж безнадежен такой ребенок в действительности? Неужели музыкальный слух дается один раз и на всю жизнь, и развить его самостоятельно никак нельзя? Именно на эти вопросы и постараемся дать ответ в данном материале.

Прежде всего, следует отметить, что музыкальный слух изначально присутствует у всех людей (за исключением случаев серьезных травм). Кроме того, музыкальный слух не исчерпывается нашими возможностями петь. Уже тот факт, что человек понимает, что он поет плохо, говорит о том, что он слышит фальшь. А раз слышит, значит музыкальный слух у него есть.

Что же можно посоветовать родителям, желающим развить музыкальный слух у своих детей?

Чаще пойте малышу песни. Когда же ребенок подрастет, пусть он вам вторит, пусть поет вместе с вами. Если сами родители не умеют петь, можно прибегнуть к помощи аудиодисков. Главное, чтобы ребенок с самого рождения слушал музыкальные звуки и пытался их повторять.

Когда ваш малыш начинает учиться ходить, можно развивать у него чувство ритма. Учите его топать и хлопать в такт вместе с вами. Существует большое количество различных ударных инструментов - https://corda-music.com.ua/udarnye-instrumenty/, как для малышей, так и для тех кто уже определил свою цель. Такие упражнения будут не только способствовать развитию музыкальности у ребенка, но и добавит ему много позитивных эмоций.

Запаситесь набором детских музыкальных инструментов. Передавайте через них самые разные звуки: природу, настроение, какие-то действия, события в жизни ребенка. Можно придумывать звуки для каждой буквы алфавита, каждой цифре счета, геометрической фигуре, игрушке и т. д. После того, как вы дали ребенку несколько раз прослушать эти звуки, попросите его закрыть глаза и угадать на слух, какая буква (фигура, кукла и т. д.) сейчас «звучит».

Также можно предлагать ребенку нарисовать музыку. Дайте ему прослушать музыкальный отрывок, а потом попросите изобразить то, что он услышал, при помощи карандашей или красок. Чередуйте разные по настроению и стилю музыкальные фрагменты. Если ребенок уже достаточно подрос и может различать на слух разные музыкальные инструменты, задание можно усложнить. Предложите ребенку отобразить на рисунке звучание инструментов по отдельности и рассказать про них.

Таким образом, ваш малыш будет учиться воспринимать мир музыкально – будет чаще обращать на звуки внимание, прислушиваться к ним, чувствовать их.

Занимайтесь с ребенком чаще. Есть специальные упражнения для развития музыкальных способностей. Пока ребенок маленький, вы можете заниматься с ним самостоятельно. Как только малыш подрастет, можно проводить занятия со специальным педагогом.



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