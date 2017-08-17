Освещение в доме. Подбор светильников и места для их размещения

Светильники осуществляют огромную роль в формировании интерьера. Правильно подобранный осветительный прибор в помещении не только заполняет светом, но и дарит ощущение комфорта. Он выгодно подчеркивает все детали обстановки, а при выборе современных светильников и люстр вдобавок вы получаете экономию электроэнергии.

Для просторного помещения больше подойдут люстры, подчеркивающие центральную часть комнаты. Самый оптимальный вариант - люстры с выключателем и несколькими лампочками. Не стоит забывать о том, чтобы светильник соответствовал выбранному стилю. Хотя сейчас производители стараются учитывать пожелания клиентов и практически в любой коллекции можно найти подходящий вариант. К примеру, компания crystal-light33.ru производит хрустальные люстры, бра, торшеры и один такой элемент в комнате поможет сделать атмосферу данного помещения более уютной и домашней. Приобрести продукцию компании можно здесь!

При выборе осветительного прибора нужно принимать во внимание площадь комнаты, ее цветовую гамму и мебель. В случае, когда интерьер выдержан в мягких цветах, светильник необходимо выбрать контрастный. Если комната сама светлая, а мебель, находящаяся в ней, темная, тогда стоит подобрать прибор с анодированной поверхностью. Когда в интерьере присутствуют прямые линии, то светильник должен быть наоборот шарообразный.

Если необходимо сделать ряд светильников, то не стоит забывать о том, что все они должны быть выдержанны в одном стиле, но при этом они могут быть разными.

В столовой и кухне обычно делают основной и дополнительный (над рабочим пространством) свет. В спальне больше подойдет люстра с одной лампочкой или прикроватный торшер. В ванной комнате стоит устанавливать бра с полугерметичным плафоном, поскольку в этой комнате достаточно высокая влажность.

Место, за которым протекает работа, необходимо осветить настольной лампой, не забывая и об основном источнике света. Многие полагают, раз есть хорошая настольная лампа, значит, не имеет смысла тратиться на качественный общий свет, но это в корне не верно с точки зрения Вашего здоровья. Ведь контрастный свет очень плохо сказывается на наших глазах. И это еще раз один момент о котором многие забывают при выборе освещения. В случае если вы ставите светодиодные светильники, необходимо обратить на температуру света, она должна лежать в пределе 4200 кельвинов для работы и менее 4000 для отдыха.

Выбирая источник света в дом, стоит всегда помнить не только о влиянии их на интерьер, но и на здоровье глаз.



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