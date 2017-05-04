Бюджетный планшет для школьника. На что обратить внимание при покупке и выборе?

В современных реалиях не всегда разумно нагружать собственного школьника тяжелыми книгами. Куда проще и дешевле купить ему планшет, который с легкостью заменит множество учебников!

И действительно, стоит скачать учебники в любом формате, загрузить в планшет и далее спокойно читать книги с полноценными иллюстрациями. Если брать во внимание стоимость книг, то данный подход окажется и экономически выгодным! В последнем случае настоятельно требуется обращать внимание на диагональ экрана. Оптимальным значением для школьника окажется экран с диагональю 10 дюймов. И сразу же с покупкой сего девайса, следует заглянуть в магазин, где продаются сумки для планшетов и чехлы, дабы защитить планшет от внешних воздействий со стороны ребенка.

Чтобы планшет мог работать долго, рекомендуется покупать версию с несъемной батареей, мощность которой окажется не менее 5100 мАч! Потребление энергии, если не забыть провести затемнение экрана, сведется к минимуму. Беря во внимание, что батарея в планшетах несъемная, то повышенный запас мощности позволит использовать планшет исключительно долгое время до его морального устаревания!

Снизить потребление энергии поможет выбор правильного процессора. Не всегда разумно гнаться за высокоскоростным процессором, поскольку он имеет свойство быстро разряжать батарею. Для школьника выгодно покупать планшет с одноядерным процессором, скорость которого не будет превышать 1.3 ГГц, что позволит ему с легкостью устанавливать множество приложений, заходить в Интернет, смотреть видео. И одновременно ограничит его в разнообразности игр, которые можно установить, вследствии чего у него будет меньше отвлекающих факторов при работе за девайсом.

Дополнительные камеры позволят снять видеоурок или сфотографировать конспект. Всю полученную информацию, если школьник болел, можно тщательно изучить в домашних условиях. Достаточно попросить друга об этой услуге, которые всю информацию запишет на SD-карту, как все вышеуказанное можно будет скачать из Интернета. И планшет, благодаря встроенному Wi-Fi модулю, с легкостью подключится к Wi-Fi роутеру.

ОЗУ не должно быть менее 1 Гб, поскольку компьютер едва сможет справляться с множеством приложений. Если брать во внимание, что современный планшет способен поддерживать Wi-Fi, HDMI и Bluetooth, то оперативная память изначально должна быть максимально высокой. В особенности это касается тех версий, которые имеют в качестве ОС Android, потребляющий исключительно много оперативной памяти. Единственный плюс вышеуказанной ОС – ее бесплатность. Другие ОС вроде iOS Windows требуют гораздо меньше ОЗУ. Последняя операционная система ценна тем, что может использовать абсолютно идентичные программы, используемые в персональных компьютерах. Школьник может запросто перенести нужные программы на свой новый планшет и использовать в стандартном режиме. Переучиваться на новую ОС и тратить драгоценное время, которое нужно для учебы, более не придется.



Спасибо, если добавите эту статью в: