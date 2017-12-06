Как сэкономить на мобильном интернете при использовании нескольких устройств

На данный момент без использования интернета в повседневной жизни обходиться очень малое количество людей. Ведь нам постоянно что-то нужно узнать, что необходимо купить или отправить сообщение. И на данный момент если проанализировать трафик всей Украины идущий на различные интернет ресурсы можно увидеть, что 50 процентов данного трафика исходит с мобильных устройств. При этом мы специально заостряем внимание на словосочетании – «мобильные устройства», потому как к ним относятся и планшеты, и смартфоны и различные гаджеты требующие доступ к всемирной сети.

Также стоит заметить, что практически все мобильные операторы предоставляют тарифные планы с доступом к интернету, но при этом доступ все равно стоит денег.

Как сэкономить на мобильном интернете

В основном это касается активных пользователей, которые имеют в своем распоряжении несколько устройств, которым требует доступ к сети. Даже если каждое из имеющихся устройств поддерживает сеть 3g купить стартовый пакет и пополнять его каждый месяц – довольно дорого. И для экономии имеется 2 способа.

Способ 1. Приобрести себе 3g WIFI роутер Киевстар. Суть заключается в следующем вы покупаете такой роутер, затем вставляете стартовый пакет с максимальным количеством мегабайт и раздаете этот интернет через WIFI на все устройства.

Плюс такого метода в том, что пополнять нужно будет лишь один пакет, а воспользоваться интернетом вы сможете как с планшета, так и с телефона, так и с ноутбука.

Способ 2. Использовать свой смартфон как роутер. Все современные смартфоны способны работать в 3g сети при этом они все поддерживают Wifi. Нам только остается выставить в настройках смартфона режим точки доступа и создать новую Wifi сеть. А далее принимать эту сеть с любого имеющегося устройства.

Но в отличии от выше сказанного способа имеется небольшой минус, а именно то, что Ваш телефон будет постоянно в работе, а это приведет к тому, что заряда смартфона будет хватать ненадолго. Так что Вам придётся либо держать его на зарядке, что плачевно скажется на батареи или выбрать другой путь.



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