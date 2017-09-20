Обзор аксессуаров для Xbox One

На обзоре девять полезных (и не очень) аксессуаров для консоли Xbox One, заказанных из eBay.

Gold Glossy Skin Sticker

Эта пленка позволяет сделать Xbox золотым! Или каким-нибудь другим. В Интернете можно найти пленки под золото, серебро дерево, карбон и т. д. А также можно заказать пленки с рисунками, или сделать собственный дизайн. Но через несколько недель использования она стала отклеиваться на стыках. Эту проблему можно исправить прозрачным скотчем. Эта пленка необходима каждому владельцу данной консоли, т. к. глянцевые панели сильно царапаются.

Silicone Gamepad Protective Cover

SGPC – это силиконовый защитный чехол на Xbox One S джойстик, который защитит его от последствий падения и касания жирными руками. Рекомендую этот чехол людям с потеющими ладонями или тем, кому нужен более надежных хват. Не снимая его, можно поменять батарейки или зарядить контроллер.

Dual Charging Dock

Этот док позволяет заряжать свои контроллеры, просто поставив их в ниши. Это очень удобная штука: у геймпадов есть свое место, и они постоянно заряжаются. Этот док сертифицирован Microsoft, поэтому все реализовано куда удобнее, чем следующем доке.

Dual Charging Station

В данном доке реализация возможности зарядки на порядок хуже, чем в прошлом. Чтобы поставить геймпад на зарядку, надо воткнуть его в док при помощи MicroUSB порта. Попасть с первого раза невозможно. Из-за таких бесконечных попыток область около разъема царапается, а сам порт ломается. Но у этого дока есть и обратная сторона медали: в нем есть дополнительный вентилятор, улучшающий систему охлаждения, и четыре USB-порта.

Carry Case for XOne Controller

С этим кейсом можно гораздо безопаснее и проще транспортировать контроллер. Сам кейс довольно красивый и практичный: на передней части выпирает силуэт геймпада, внутри имеется множество карманов и сеточек, в которые можно положить всякие провода, аксессуары и т. д. Если у вас есть Xbox Elite Controller, этот кейс не для вас, т. к. комплектная сумочка гораздо лучше. А для остальных это – обязательный к покупке аксессуар.

Console Stand Base

Этот стенд позволит вам поставить ваш Xbox One вертикально. Да, он стоит просто так, но с подставкой более надежнее. Уменьшается риск того, что консоль может упасть. Стенд ничего не может делать, в нем есть отверстия для вентиляции и прорезиненные ножки.

Комплект с игрой Guitar Hero Live

Любителям поиграть на гитаре, это необходимо приобрести прямо сейчас! В комплекте имеется игра и гитара с радиоприемником. Данный девайс заметно улучшился по сравнению с таким же на Xbox 360. Играть стало намного удобнее, все кнопки находятся на своем законном месте. Игра стала намного лучше, круче и проработанной. Хотелось бы, чтобы в гитару можно было подсоединить гарнитуру, чтобы петь или говорить что-то во время стрима.

4 Usb Ports Expansion Hub

Также в продаже имеется USB «четверник». Вероятно, для подключения всей вышеописанной периферии не хватит двух USB-портов, а с помощью этого хаба можно подключить целых шесть девайсов! Он выполнен точно в таком же дизайне, что и сама консоль, что не может не радовать.

Kinect

Kinect известен как многострадальное устройство. Его принудительно клали во все комплекты Xbox, из-за чего он потом благополучно отправлялся пылиться на полку. Также в первое время консоль наотрез отказывалась работать без камеры, что побудило многих фанатов «зеленых» купить PlayStation 4. На самом деле, Kinect мог бы стать популярным устройством. Он отслеживает движения игрока в реальном времени, что позволило развить сегмент подвижных игр. Так появились такие проекты, как Just Dance, Kinect Sports, Kinectimals, Kinect Adventures. К сожалению, это все вышедшие игры для камеры. Ее косвенная поддержка есть и в других играх. Так, в Tomb Raider Definitive Edition, Kinect слушает звук в комнате. Чтобы вас не обнаружили противники, надо вести себя максимально тихо.



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