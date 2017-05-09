Избавляемся от нежелательных волос на теле. Советы и способы

Да, короткие платья нынче в фаворе. Брючная мода тоже тяготеет к мини. Брюки превращаются в капри, капри в бриджи, бриджи в шорты... Последние с каждым сезоном становятся все короче и короче. Все это диктует необходимость держать ноги в идеальном виде.

Хотя мы, реалистки, знаем, что не только ноги должны быть у женщины в идеальном виде, и не только мода диктует эту необходимость. Гладкие ножки и подмышки, отсутствие волос в других неожиданных местах — нынешний стандарт женского образа в независимости от последних тенденций в мире моды. Кто-то уже давно определился с наиболее приемлемым для себя способом избавления от лишних волос, а кто - то все еще пребывает в творческом поиске.

• Лицо

Избавиться от усиков можно с помощью воска и только воска. Холодного, горячего, в полосках, кружочках... Говорят, что воск поможет откорректировать и форму бровей. Хотя, но это несколько неудобно.

Только не удаляйте на лице пушок. Он выглядит очень трогательно и сексуально, а эпиляция может сделать его более жестким и стимулировать рост.

• Руки и ноги

Тут подойдут все доступные средства. Косметологи отмечают, что после 8-10 восковых эпиляций подмышек подряд, волосы на этом участке становится тонкими и практически незаметными.

На руках и ногах воск не даст такого эффекта, но рост волос, конечно же, замедлит. Только через несколько лет на некоторых участках (фрагментарно) волосы просто перестанут расти.

• Живот и область бикини

Про механический эпилятор можете забыть. И дело даже не столько в болезненных ощущениях, сколько в неэстетических последствиях. Волосы здесь больше всего врастают в кожу. А после эпилятора они врастают сильнее, чем после воска. И не надейтесь на то, что через какое-то время после постоянной эпиляции волос на лобке станет меньше. На этом участке тела кровоснабжение лучше, поэтому волосы здесь отрастут быстрее, чем на ногах, и в прежнем объеме. Неплохой вариант— крем для депиляции.

• Грудь

Волосы вокруг сосков не рекомендуется удалять пинцетом, хотя многие так и делают. Пока безнаказанно. Чтобы волосы не врастали, рекомендуется тереть прозондированный участок мочалкой через 1-2 недели после процедуры. Как раз тогда, когда волоски начинают пробиваться наружу. Это стимулирует приток крови и поможет уже слабеньким волоскам пробиться через кожу. Для удалении волос в этом месте рекомендуется лазерная эпиляция вот тут можно узнать подробнее о ценах и самой процедуре. Единичные же волоски можно состричь.

Зачем женщине специальная бритвенная система?

В отличие от мужчин, которые бреют только лицо (за редким исключением), женщина удаляет волосы с разных частей тела. Важно, чтобы головка бритвы могла повторить малейшие изгибы женского тела, а ее лезвие брило чисто и безопасно.

Правда ли, что после бритья волосы становятся жесткими, темнеют и быстрее растут?

Множество исследований доказывают, что бритье не оказывает влияния на структуру, цвет и рост волос. Данные факторы определяются корнем, который находиться глубоко под кожей и не затрагивается бритвой, срезая лишь волос.

Как избежать раздражения на коже?

Для этого перед бритьем используйте специальный гель, который увлажняет кожу, смягчает волоски и обеспечивает легкое скольжение бритвы без царапин и порезов. Раздражение на коже может появляться из-за использования станка плохого качества или при бритье тупым лезвием. Поэтому рекомендуется менять его как можно чаще, сразу же после появления минимального дискомфорта при бритье. А после бритья рекомендуется наносить на кожу увлажняющий лосьон или молочко для тела.



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