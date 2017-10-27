Как избавиться от запаха пота без дезодорантов?

Данные советы могут пригодиться вам в различных ситуациях. У некоторых имеется аллергическая реакция на дезодорирующие средства, дезодорант может закончиться в неожиданный момент, быть может вы оказались в походных условиях, а средство защиты от запаха пота забыли дома. Кроме этого далеко не все дезодоранты уничтожают запах, а по большей мере заменяют его более ярким, концентрированным собственным ароматом. И если Ваша задача просто убрать неприятный запах, то лучшим вариантом будет купить средство от запаха, цель которого не замена, а нейтрализация запахов.

Чем можно заменить дезодорант?

1. Вы можете воспользоваться обычным туалетным мылом. Мыло ни в коем случае не нужно мочить, оно должно быть сухим. Вы возможно захотите возразить, что в таком случае будет легче помыться и избавиться тем самым от запаха пота. Дело в том, что сухое мыло будет защищать вас от неприятного запаха гораздо больше, чем, если бы вы просто вымыли подмышки мыльной водой. Оно приятно пахнет и в нем содержится такой элемент, как щелочь. Получается, что мыло немного подсушит кожу, уберет с нее жир, образуя некую защитную пленку.

2. Для следующего способа нам понадобится лимон, отрежем от него кружочек средней толщины. Все очень просто, протрем им кожу под мышками. Этот цитрус замечательно справляется с ликвидацией неприятного запаха. Кислая среда, которая имеется в этом фрукте, уменьшает количество бактерий, не давая им размножаться. Сам запах пота – это продукты жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме того, лимон оставит после себя приятный освежающий аромат на длительное время. Единственное, что аллергикам такой способ не подойдет. Так как нежная кожа в подмышечной впадине обязательно даст аллергическую реакцию.

3. В борьбе с запахом пота нам также может спирт или водка. Смочите ватный диск или чистую тряпочку в спирту и протрите нужное место. Спиртовая жидкость обладает бактерицидным веществом. Мы убиваем микробы, соответственно запах пота исчезает.

4. Вы можете изготовить порошок от запаха пота своими руками и пользоваться таким средством постоянно. Для этого приготовьте такие ингредиенты как соду, кукурузный крахмал и три капели ароматного эфирного масла. Далее хорошо все размешайте. В результате получится отличный порошок, похожий на тальк. После того, как вы приняли душ и обсохли, можно нанести на кожу подмышек защитный порошок. Возьмите не большую горстку порошка на ладонь и хорошенько протрите всю область подмышечной впадины.

5. Если вы не хотите делать подобное средство собственноручно, то можете заменить его аналогом - детской присыпкой. Она подсушит кожу и придаст ей нейтральный аромат. Так как присыпка специально создана для нежной кожи ребенка, она не содержит вредных и токсичных веществ. Такой метод, подойдет людям с аллергией и плохо переносящим сильные ароматы.



Спасибо, если добавите эту статью в: