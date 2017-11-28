Почему самолечение опасно?

Забота о собственном здоровье доступна каждому. Для этого достаточно относиться к жизни ответственно, качественно питаться, оздоравливать организм, например закаливанием и ежедневной зарядкой, следить за своим самочувствием, регулярно обследоваться, даже если ничего не беспокоит. Но страх перед докторами, а точней диагнозом, который может выставить доктор, сковывает человека, «отключает» ум и подталкивает к неразумным действиям. Чтобы перебороть страх перед врачами, нужно провести небольшую психологическую работу над собой. Нужно осознать что врач – это друг, к которому мы обращаемся за помощью и единственная его миссия – поддерживать наше здоровье. К тому же если посетить хороший Медицинский центр JMC, то без Вашего согласия Вас никто не начнет лечить, а правильный взгляд на ситуацию всегда обеспечит положительный ход событий. Но при этом все равно многие предпочитают самолечение, хотя это может очень серьезно навредить организму.

В чем проблемы самолечения?

Главная опасность самостоятельного лечения в том, что диагноз, выставленный на основе личных ощущений или информации из интернета часто ошибочный. Одна и та же болезнь у всех людей проявляется индивидуально, и наоборот, похожие симптомы могут иметь разные недуги. Без предварительного осмотра, анализа крови, УЗИ-диагностики, определить состояние здоровья тяжело даже врачу. При самолечении существует риск начать лечить «несуществующую болезнь». В результате из-за приема ненужных лекарств, патология перерастет в запущенную форму, что в дальнейшем создаст серьезные проблемы. Еще один минус самолечения то, что большинство лекарств, отпускающихся без рецепта, необходимо принимать под контролем врача, так, как их действующие вещества влияют на всех людей по-разному, ведь любой организм имеет свои особенности, и в каждом отдельном случае требуется персональная дозировка. Как правило, доктор определяет дозу лекарств, ориентируясь на несколько факторов, чего обычный человек сделать не может. Любое лечение имеет побочные эффекты, поэтому наряду с препаратами для лечения, врач выписывает и препараты, нейтрализующие негативное влияние лекарств на здоровые органы. Например, большинство лекарств негативно влияют на печень, поэтому нужны препараты для ее поддержания.

Привычка лечиться самостоятельно несет в себе и финансовые причины. Ведь гораздо дешевле купить в аптеке разрекламированный препарат, чем обратиться к квалифицированному специалисту и существенно потратиться на консультации и анализы. Но не стоит забывать, что самолечение может серьезно усугубить состояние здоровья и денежный вопрос потом вырастит в разы.

Ответственный подход к своему здоровью обезопасит от многих бед. Поэтому, перед самостоятельным походом в аптеку нужно помнить, что часто самолечение не приводит к стопроцентному выздоровлению, а просто маскирует или временно устраняет болевые ощущения, и может привести к печальным последствиям.



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