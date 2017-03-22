Современные методы наращивания ногтей

Не все от природы имеют красивые ногти, но это даже и не важно учитывая, что сейчас есть множество способ решения данной проблемы. Кроме этого профессионально нарощенные ногти в любом случае превосходят, как по красоте, так и по упругости ногти данные от природы. Остался единственный момент, так это разобраться с всеми современными способами наращивания, дабы точно знать, какой способ будет идеален лично для вас.

Современные варианты наращивания ногтей

Акриловое наращивание

Сразу стоит сказать, что акриловые ногти получаются тоньше и при этом не требуют экстра бережливого ухода, они достаточно прочные и подходят для тех, кто часто контактирует с различного рода раздражителями, потому как акрил защищает родную пластину от внешнего воздействия. Для создания вам понадобится акриловая пудра (акрил) и ликвид для ногтей, после последний и будет выступать затвердителям. Учитывая, что все компоненты можно купить в магазине, весь процесс наращивания можно провести у себя дома.

Гелевое наращивание

Такой вид наращивания ногтей считается самым модным и быстрым. Ногти обрабатываются специальной жидкостью для обезжиривания. Затем специалист на родные ногтевые пластины наносит специальное гелевое покрытие и формирует необходимую форму. Силикон является достаточно пластичным материалом, поэтому из него можно создать любую необходимую длину и форму ногтя. После этого ногти просушиваются под воздействием ультрафиолетовой лампы, таким образом, происходит полимеризация материала, и он становится более твердым и не ломается. Специалисты маникюра наносят на ноготь лаковое покрытие и имеют возможность проявить свои дизайнерские способности.

Наращивание ногтей на типсах

Этот вид наращивания ногтей очень удобен, если процедуру необходимо провести быстро. Специальные типсы обрабатываются средством, которое обезжиривает поверхность пластины, а также ногтевую пластину. Приклеивают такие ногти с помощью клея, который тонким слоем наносится на родной ноготь. После этого специалист придает ногтю необходимую форму и создает нужный размер. Такие ногти очень удобно покрывать лаком и расписывать. Клей, которым пользуются специалисты безопасен для здоровья человека и не вызывает негативных реакций. При необходимости такие наращенные ногти легко снимаются в домашних условиях.

Наращивание ногтей при помощи типсов жидких

Если простые типсы можно установить на ногти быстро, то для приклеивания жидких типсов необходимо больше времени и труда. Разница заключается в том, что при помощи специального материала можно создать свой индивидуальный ноготь. После просушивания типсы также приклеиваются к родному ногтю клеем и просушиваются под ультрафиолетовой лампой. Только после этого возможно нанести любой рисунок и покрыть готовый маникюр лаком для ногтей.

Преимущества наращивания в салоне

В салонах красоты работают специалисты, которые за свою практику уже научились быстро и качественно наращивать ногти. Для того чтобы не навредить своему здоровью, необходимо записываться только в салоны у которых есть необходимая документация, специалисты имеют на руках дипломы и разрешения. В городе положительно отзываются об этом салоне.

В салоне девушка может расслабится, в то время как специалист будет создавать красоту на ее руках. Если заказать процедуру наращивания ногтей в салоне, тогда через некоторое время возможно подойти к своему специалисту на коррекцию ногтей. Во многих салонах постоянным клиентам действуют приятные скидки. А некоторые предлагают бесплатное снятие наращенных ногтей.

Каждая женщина мечтает видеть на себе восхищенные взгляды. И именно для этого стилисты придумали быстрый и эффективный способ создания стильного и привлекательного маникюра.



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