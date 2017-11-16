Лучшие места Стамбула для романтических признаний и предложений

Стамбул, как и большинство туристических городов и стран богат различными заведениями направленные на романтическую обстановку. Но при этом в Стамбуле кроме ресторанов на любой вкус можно найти еще множество мест, кроме ресторанов, где можно сделать предложение, погулять или признаться в любви. И начать пожалуй следует с моря.

Круиз по Босфору

Только представьте себе - Босфор, закат и много романтики! Совершите круиз на Босфоре на частной яхте с ужином, шампанским и розами - что может быть романтичной. На заходе солнца поужинайте в кафе Zoe Yachts. Остановите лодку в определенный момент, когда позади вас мерцают огни Босфорского моста и признайтесь в любви. Но при этом, стоит сказать, что иногда для того чтобы сделать предложение или поехать отдохнуть не обязательно лететь в Турцию, существуют круизы теплохода Солнечный город на 2017 год, которые обойдутся намного дешевле и при этом не нужно тратить время на поездку.

Ресторан Николь

Высококлассное заведение, где подаются некоторые из лучших блюд высокой кухни. Расположенный на террасе прекрасного Tom Tom Suites, он предлагает захватывающий вид на Стамбул, особенно ночью, когда видны огни Султанахмета. Откройте бутылку шампанского за ужином со своей возлюбленной и побалуйте себя удивительным десертом.

Дворец Дворца Бейлербей

Одно из немногих известных мест, отражающих великолепие Османской империи. Дворец Бейлербейи имеет отличное преимущество, он находится прямо у Босфора. После экскурсии по дворцу отведите вашу будущую жену или мужа в прекрасный сад и сделайте предложение под деревьями всего в нескольких шагах от отеля.

Девичья башня

Находясь на небольшом острове недалеко от района Юсудар, это лучшее романтическое место для любовных признаний. С его многочисленными любовными легендами, Башня Девы - это, безусловно, романтическое место с одним из лучших видов европейской и азиатской сторон Стамбула.

Kalpazankaya

Острова Стамбула предлагают отличный отдых от слишком сильного шума города и лучше подходят для тех пар, которые предпочитают природу в своем романе. Прогуляйтесь по тропинке с деревьями до ресторана Kalpazankaya, который находится на самой высокой вершине острова с полным видом на море. На закате, когда цвета особенно красивы.

Кафе Пьер Лоти

Это отличное место, чтобы отметить начало совместной жизни. Простое кафе с захватывающим видом на город, окна которого выглядывают на Золотой Рог и все его исторические окрестности.

Церковь Чора

Одно из самых великолепных сооружений византийской эпохи. С церкви Чора открывается совершенно потрясающий вид. Внутри находятся некоторые из сохранившихся в Стамбуле фресок.



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