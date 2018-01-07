Оформление свадьбы в стиле бурной Испании. Наряды, приглашения, церемония

Прежние стандарты проведения свадеб уже не вызывают бурных восторгов и радости. Классика всегда остаётся классикой, но на ней одной далеко не уедешь. Для того чтобы разорвать все стереотипы о проведении свадьбы лучше попытаться организовать всё мероприятие необычно.

Существует множество вариаций, и одной из них является стилизация под Испанию. Нет, это не означает, что молодожёны примут модель классического проведения свадеб в этой стране. Можно заимствовать только основные элементы, которые ассоциируются с историей этой страны. И при таком подходе вы с легкостью можете внести элементы, которые Вам нравятся, к примеру заказать шатер на https://masterbar.com.ua/shatry-zonty-tenty/ и сделать выездную церемонию или же вместо автомобилей заказать упряжку. Другими словами ограничивать себя ни в чем не придется, но обо всем по порядку.

Оформление приглашений на свадебную церемонию

Приглашения должны раскрывать основной посыл всего будущего мероприятия. Они должны быть такими же раскованными и яркими. Их можно оформить, используя красный цвет или розы. Можно взять лепестки от алых цветов и аккуратно оформить ими внутреннюю часть приглашения. Критерии к цветам – яркость, страсть. Поэтому оптимальным выбором будет сочетание красного и белого, с вкраплениями зелёного или бледно-жёлтого, розового.

Гости, которых приглашают на свадьбу, должны быть предупреждены о стилизации мероприятия заранее. Рекомендуемое время – за две недели до события. Это необходимо для основательной подготовки к процессу, ведь просто прийти в обычном костюме и поздравить с праздником в таком случае недостаточно.

Наряды для испанских свадеб

Если рассматривать все мероприятия, связанные с испанским народом, то можно выделить некоторые закономерности. Например, яркость и насыщенность всех цветов, стремление обратить внимание на главные фигуры празднества. В таком случае речь идёт о центрической модели, то есть всё внимание уделяется определённым элементам, символам и фигурам. Для невесты определённых критериев касательно фасона платья нет. Но предпочтительнее приобретение ослепительно белого платья, украшенного роскошными кружевами. Есть ограничения по длине – оно не должно волочиться по полу. Это одна из характерных особенностей испанского менталитета.

Что же касается мужского наряда, то тут всё гораздо проще. В большинстве случаев придерживаются стандартных вариаций – костюма и смокинга, фрака. Всё зависит от личных предпочтений и пожеланий невесты и жениха.

Нужно помнить, что для испанских церемоний характерна открытость, полное обличение всех эмоций. Испанцы просто обожают весёлый образ жизни и на редкость жизнерадостны. И это должно быть видно в нарядах приглашённых. Ведь именно образ задаёт нужный настрой!



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