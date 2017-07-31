Как уменьшить дискомфорт акклиматизации во время путешествий?

Отправляясь в далекое путешествие, мы обычно думаем о количестве чемоданов, стоимости путевок и находимся в предвкушении новых приключений и долгожданного отдыха. Однако не все задумываются заранее о проблемах акклиматизации. Этот процесс может затягиваться до 10 дней у взрослых людей и приносить массу дискомфорта. Для того чтобы отпуск прошел легко, а привыкнуть было легче необходимо начать подготовку заранее.

И первое, о чем стоит сказать, что самое сложное в любом путешествии это перелет либо поездка, другими словами трансфер. По этой причине следует внимательно к этому отнестись и найти себе самый выгодный билет на самолет для совершения путешествия. К выгодным условиям относить не только цена, но и время перелета, количество пересадок (если без таковых не обойтись), количество времени между пересадками, ну и конечно же обслуживание. Все эти понятия относительные и для каждого человека они свои, но от них зависит, как начнется ваше путешествие и как вы будете себя чувствовать в дальнейшем.

Рейс, при наличии такой возможности, желательно выбирать тоже в соответствии с направлением движения. Так, если вы едете в западную сторону, то лучше лететь утром, а в обратную сторону ближе к вечеру, в первом случае вам нежелательно спать в самолете, а во втором очень даже полезно. Но во время посадки и взлета желательно бодрствовать, чтобы вовремя принять меры против заложенности ушей (например, сосать леденцы или пить воду через трубочку).

Еще за неделю до путешествия необходимо попытаться урегулировать прием пищи, как минимум питаться своевременно и полезно. Также рекомендуются занятия спортом, по крайней мере, 10-15 минут в день, это улучшит адаптационные способности организма и укрепит иммунитет, что поможет легче пережить предстоящую поездку. Если вам предстоит пересекать несколько часовых поясов, то за несколько дней следует перевести свои биологические часы на пару часов. При поездках на восток ложитесь спать раньше, а если на запад, то немного позже.

Прибыв на место, не пытайтесь проспать сложный период привыкания, гораздо более эффективны прогулки и экскурсии, они помогут активировать резервы энергии вашего организма. Доказано, что пассивное времяпровождение замедляет процесс адаптации!

В первые несколько дней постарайтесь не злоупотреблять экзотическими продуктами питания и напитками со льдом, дайте время привыкнуть себе к новому месту. Оставьте шедевры национальной кухни на особый случай. Если разница во времени значительная, то для улучшения сна можно воспользоваться легкими седативными препаратами, например валерьяной и пустырником.

Акклиматизация может быть сильным стрессом для организма, особенно для людей старшего возраста, однако чем чаще вы подвергаете себя подобным условиям, тем быстрее учитесь приспосабливаться и тем лучше себя чувствуете на новом месте. Настраивайте себя на отдых заранее, и все будет отлично!



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