Крым - путешествие по тайным уголкам полуострова

Крымский полуостров поистине считается одним из самых потрясающих мест на планете. Каждый уголок этого места откроет для путешественника много интересного и нового. Природа Крыма удивительна, здесь есть высокие горы, равнины и леса с необыкновенно яркой растительностью. Эта статья расскажет о самых таинственных местах полуострова Крым.

Самые удивительные места в Крыму

Проблема и преимущества Крыма в одном и том же, потому как люди знают лишь хорошо зарекомендованные места в Крыму. И сейчас можно легко добраться из Симферополя в Сочи- https://sochipoplanu.ru/blog/kak-dobratjsya-iz-simferopolya-v-sochi/. Но тех, кто знает как добраться до не разрекламированных и действительно нетронутых мест человеком на полуострове вы можете и не найти. И в этом и есть преимущество Крыма, если вы хотите увидеть природу, то Вам стоит посетить именно такие места. Здесь можно найти много необыкновенно красивых мест, скрытых от постороннего глаза, но именно они заставляют по-другому взглянуть на Крым. Ведь открывающиеся ландшафты и пейзажи поистине удивляют.

Поля из лаванды. Эти красочные поля, покрытые нежно-сиреневыми цветами можно встретить на окраине города Симферополь, в поселке Тургеневка, расположенном в Бахчисарайском районе, а также около водохранилища у села Кудрино.

Храм Святого Луки. Он расположен в деревне Луки, которая была основана еще древними греками. Самым примечательным является то, что в нем, несмотря на свой ветхий внешний вид, все еще проводят богослужения.

Долина, расположенная между Ялтой и Севастополем носит название Байдарская долина. В самом центре, окруженное высокими горами расположено крупное водохранилище. Из расщелин горных вершин стекают небольшие водопады.

Город, расположенный в Бахчисарайском районе, построенный еще в пятом веке нашего времени – Чуфут-Кале. Это древнейшие постройки, с каменными стенами, прикоснувшись к которым можно почувствовать силу и дух старины.

Старинное кладбище тюркских народов под названием Балта-Тиймез. До появления кладбища здесь была дубовая роща. Тюрки считали дуб священным растением. Их предание гласит, если под ним захоронить тело умершего человека, то его душа в течение 40 дней будет подниматься от корня к вершине дерева, и уйдет на небеса.

Место, с вершины которого можно любоваться всеми красотами окружающей территории называется Бабуган-Яйла. Это высокий горный массив, взобравшись на который можно любоваться закатом, неспешно прогуливаться и собрать красивый букет из ароматных трав.

Самым таинственным и завораживающим местом, расположенным недалеко от Алушты является Долина приведений. Она находится на территории горного массива Демерджи, и часто покрыта туманом. Чем гуще туман, тем больше вероятности увидеть здесь что-нибудь необычное.

Чудо природы полуострова Крым – Кояшское розовое озеро. С морем ее разделяет небольшая полоса суши. От воды исходит еле уловимый запах фиалок.

Конечно, невозможно побывать во всех потаенных уголках этого уникального и неповторимого полуострова. Но посетив хотя бы часть, можно узнать много интересного, почувствовать теплую атмосферу и насладиться природой этого маленького мира.



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