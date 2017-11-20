Куда можно полететь на отдых осенью?

Не секрет, что традиционная и любимая пора для отдыха – это солнечное лето. Но если вы собрались в другую страну и ближе к экватору, то отпуск лучше перенести, например, на осень, а может и зиму, потому как для нашего человека летом в жарких странах будет не очень комфортно. И сразу же возникает вопрос: Куда можно полететь отдохнуть в эту прекрасную пору. На самом деле выбор стран очень велик. Все зависит от Вашего бюджета и предпочтений. Поговорим о тем странах, в которых осень – это прекрасное благоприятное время для отдыха.

1. Для любителей погулять по европейским улочкам сентябрь – лучший сезон, так как погода стоит теплая, но в то же время нет изнуряющей жары, то есть время идеально подходит для долгих романтичных прогулок. Такие страны как Италия, Испания порадуют своих туристов возможностью покупаться и позагорать, позже, конечно, погода уже бывает переменчива и возможны порывистые ветра и дожди. Для Греции идеальное время – золотой октябрь. Климат там очень мягкий и комфортный.

2. С октября становится особенно популярен Тунис, так как сезон купания уже сходит на нет, но погода еще очень теплая – воздух прогрет до 28-30 градусов, а вода до 20-22 градусов. Большой плюс в том, что многие отели в это время дают существенные скидки.

3. Уже к ноябрю и позже задумывайтесь о более дальнем перелете, потому как в Европе уже заметно похолодает. Столь любимый Таиланд хоть и открыт для путешествий круглый год и тур в Таиланд из Краснодара можно купить в любое время года, но все же осенью особенно приятен. Температура воздуха достигает комфортных 29-30 градусов. Заканчиваются тропические дожди, а вода прогрета до 27-28 градусов.

4. Также в ноябре приходит время удивительной и прекрасной Индии, курорта Гоа. Климат там комфортен, благоприятствует долгим экскурсиям.

5. Если Вы любите экзотику и обладаете определенным финансовым запасом, отдайте предпочтение Кубе или Австралии, с её Большим рифом. Там Вы получите незабываемые впечатления от подводных красот, тысяч разноцветных рыб, и даже китов.

6. Ну и конечно с самого начала осени и до её поздней поры излюбленные Турция и Египет – прекрасный выбор, особенно для семейного отдыха с детьми. Очень легко поймать выгодное «горячее» предложение в туристических агентствах и съездить в отпуск вполне бюджетно.

Таким образом, отдых осенью предполагает множество вариантов на любой вкус, а главное кошелек. И если лето прошло для Вас в рабочей атмосфере, городской суете и заботах, самое время подумать о заслуженном отпуске в осеннюю пору.



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