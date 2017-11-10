Медикаментозное лечение алкоголизма. Виды лечения и технологии

Фармакологическая терапия избавления от зависимости является одной из наиболее действенных технологий на данный момент, но при этом стоит понимать, что одними медикаментами вы не сможете избавиться от зависимости. Потому как без консультаций с психологом добиться желаемого результата довольно сложно, по этой причине наиболее эффективным будет комплексный подход предоставляемый такими клиниками как https://medvio-sevastopol.ru/. Особенно если вы, как Вам кажется, перепробовали ВСЕ!

Виды медпрепаратов

Все лекарственные средства, призванные бороться с алкоголизмом, по способу воздействия подразделяются на три основных класса. Первые убирают абстинентный сидром, вторые угнетают влечение к спиртосодержащим напиткам, третья вызывают неприязненное отношение к алкоголю.

В наше время врачи и пациенты отдают предпочтение третьему классу фармпрепаратов. Их используют при «аверсионной» технологии. Эти лекарственные средства вызывают сильную неприязнь к хмельному зелью.

Второй класс препаратов наибольшей популярностью пользуется в европейских странах. В нашей стране такие лекарства, к сожалению, стоят очень дорого.

Фармакологические вещества, относящиеся к первому классу, считается специалистами достаточно коварными. Они относятся к категории так называемых провокаторов и только условно считаются лекарствами от алкогольной зависимости.

Медикаментозные технологии

На данный момент разработано две таких технологии. Суть первой заключается в том, что используемые фармпрепараты способны вызывать сильный болевой синдром при совмещении их со спиртосодержащими напитками. В итоге у больного вырабатывается условный рефлекс. Он отождествляет в мозгу пациента алкоголь с невероятными телесными муками. Такие лекарства вводятся внутримышечно либо внутривенно, а также имплантируются под кожный покров. Для подшивки лекарство запаивается в специальную ампулу-имплант. Капсула понемногу рассасывается в организме больного в течение продолжительного временного промежутка. В некоторых случаях процесс рассасывания может затянуться почти на пятилетку. Такого временного ресурса вполне хватает, чтобы у пациента сформировался устойчивый рефлекс непринятия алкоголя.

Вторая технология «отключает» ту зоны мозга, которые ведают состоянием алкогольного опьянения. Эти части мозга подпадают под постоянное подавление. В результате больной не в состоянии ощутить приятное состояние эйфории от употребления спиртосодержащих напитков. Человек закладывает за воротник в надежде на то, что его дух поднимется, настроение улучшится, и все проблемы отойдут на задний план. Но ожидаемого результата не получается. Поэтому пациент, в конце концов, утрачивает интерес к хмельному зелью.



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