Отдых в разное время года в Швейцарии и Австрии

Большинство людей, которые проживают в холодном климате, стремятся уехать на отдых в теплые страны. Выбираются преимущественно туры в Турцию, Тунис, Египет или в Кипр. Но стоило вам побывать 2 раза в том же Египте, вы понимаете, что там нет ничего нового и ехать за теми же ощущениями – бессмысленно. Куда же поехать? В центр Европы, а особенно интересные туры в Швейцарию и Австрию. Фантазия и кошелек у всех разные, и даже там можно относительно дешево отдохнуть. И самое интересное, что в данные страны моно поехать в любое время года, только место стоит подбирать индивидуально. Конечно же, и в Адлере можно неплохо провести зимний отдых - https://gkkiparis.ru/zimnij-otdyh/, но если Вы можете себе позволить раз в году посетить курорты Австрии, то это стоит обязательно сделать.

Австрия хороша для отдыха с детьми, и местные отели и курорты на это ориентированы. Почти во всех отелях есть специальные детские комнаты, а в садах при отелях установлены детские площадки. Отдых в Швейцарии подходит больше молодоженам, парочкам и состоявшимся людям. Местные курорты, расположенные на горячих источниках и озерах, выполнены в средневековом стиле, как и города поблизости. На местных курортах живописная природа, уютные улочки и красивейшие соборы. Местечки очень романтичные. Для любителей спорта открыты альпийские вершины. Уровень семейного отдыха здесь значительно ниже.

Курортный сезон здесь совпадает с началом холодов в средней полосе. Зимой здесь заснеженные горы, на которых занимаются горнолыжники и сноубордисты. Швейцария славится высокими горами, и многие горнолыжные базы находятся на высоте примерно в 3000 метров. Места здесь бронируются за длительное время. Не переживайте, если не успении забронировать отель на зиму, впереди целое лето. В летний сезон здесь меньше снега, зато очень красиво и воздух свежий. Летом сюда приезжают лечиться и омолаживаться, ведь СПА-центры и целебные источники здесь не пересчитать.

Альпийский летний отдых очень разнообразен – утром чувствуется зима, можно кататься на лыжах, а днем купаться в теплой воде, загорать и заниматься прочими типично летними видами отдыха. В обеих странах много горных озер с кристально-чистой водой, минеральными и термальными источниками. Востребованными универсальными курортами являются Бад Блюмау, Бад Гаштайн и другие австрийские курорты.



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