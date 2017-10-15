Чем отличаются пуховики? Разновидности утеплителей, тканей и фасонов.

Самая тёплая и удобная зимняя вещь – пуховик. Это куртка с утеплением придаёт уют в любую непогоду. Пуховики могут различаться: по внутреннему наполнению, крою, фактуре, длине, наличию аксессуаров и цвету. Также вы с легкость можете найти изделие спортивного плана или же для ежедневного использования. В чем разница между различными моделями и почему они отличаются в цене разберем в данном материале.

Какие бывают утеплители?

Настоящий пуховик будет с пометкой «down» на ярлычке. Это указывает на то, что внутри только пуховое наполнение. Используют пух водоплавающих птиц: гусиный, утиный, лебяжий и гагачий. Вещь, состоящая только из натурального пуха, имеет высокую цену, поэтому наполнение разбавляют перьями. Об этом оповестит надпись «feather» на этикетке. Значения дробей указывают на процентное содержание пуха и пера в уплотнении (80/20). На бирке указан стандарт качества, что говорит о прохождении необходимой дезинфекции, обработке и сушке наполнителя.

Биопух от компании Dupont, стоит сразу сказать если производитель указывает, что пуховик, который вы собираетесь купить наполнен Био пухом, но при этом не указывает Dupont, то высока вероятность купить что-то иное. Данный материал на 2017 год является наиболее эффективным в плане удерживания тепла и к тому же намного долговечнее натурального пуха. Такие пуховики как Chanevia, представленные в магазине Wintera имеют широкое разнообразие фасонов и отличными защитными качествами как от сильных морозов (до -35 градусов), так и за счет плотной поверхностной ткани защиты от ветра.

Холофайбер – новейшие наполнители. Отлично удерживают тепло, не мешают циркуляции воздуха и быстро восстанавливаются после деформации. Изделия являются экологически чистыми.

Изософт - не аллергенный материал с маленькими ячейками, что позволяет долго сохранять тепло. Легко восстанавливает форму после сжатия. Держит одинаково комфортную температуру при +3 и до -35 градусов.

Синтепон при использовании быстро теряет свою способность к защите от холодной погоды.

Ватные наполнители не долговечны. При использовании и стирке теряют первоначальную форму. Бюджетный вариант утепления.

Каждый пуховик снабжён специальным мешочком с образцом используемого утеплительного материала.

Виды материалов для изготовления пуховиков

Для изготовления качественной вещи используются различные ткани, которые отличаются по своим характеристикам.

Полиэстер - синтетический материал, который не подвержен быстрому износу. Не выгорает на солнце, влагоустойчивый, не пропускает ветер и долго сохраняет отличный внешний вид.

Нити ткани полиамида сплетены таким образом, что не позволяют впитываться влаге.

Нейлон имеет хорошие показатели износостойкости. Лёгкий и «дышащий» материал.

Кожаные пуховики имеют высокую стоимость. Изделия тяжёлые и требуют специального ухода. Выглядят стильно, дорого и необычно.

Реже используется обработанная шерсть и хлопок с пропиткой.

Функциональность моделей.

После изучения разнообразных утеплителей и материалов для производства пуховиков, остаётся вопрос о функциональном удобстве выбранной вещи. Преимуществом для любой модели будет наличие:

отстёгивающегося утеплённого капюшона;

подстёжки;

резинки на внутренней части рукава, в поясе и на капюшоне;

дополнительных карманов;

возможность отстегнуть мех.

Эти нюансы помогут повысить удобство куртки и подстроиться под любые перемены погоды.

Удачно выбранный пуховик убережёт от холода, морозов, ветра и дождя, а также прослужит долгие годы.



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