Какая обувь подходит для делового стиля одежды? Что лучше купить?

Сегодня прилавки магазинов и интернет платформ пестрят разнообразием всевозможным моделей и расцветок. Казалось бы, выбрать подходящую пару не составит никакого труда. Однако когда дело касается не личных предпочтений, а необходимостью следовать определенному стилю одежды, сделать выбор не всегда просто.

При выборе деловой обуви необходимо учитывать несколько факторов: выдержанность в деловом стиле и удобство. Пренебречь одним из них значит либо купить неподходящую под образ пару. Либо обзавестись жутко неудобной обувью, в которой невозможно долго ходить. Реальность такова, что сегодня современная деловая женщина не сидит за столом 8 часов в день, 5 дней в неделю. Ей приходиться вести достаточно активный образ жизни. А значит стоит учесть ритм жизни, отправляясь в магазин. Именно поэтому покупка брендовой обувь Calvin Klein на сайте https://tinamatsu.com.ua/zhenskaja-obuv-calvin-klein/ является идеальным решением.

Как объединить комфорт и стиль?

При покупке обувь под костюм, следует помнить, что она не должна быть кричаще ярких цветов. Лучше избегать моделей с невероятным количеством страз или обилием декоративных элементов и фурнитуры в виде тех же шипов. Помните, фурнитура - это, прежде всего, элегантное дополнение. Маленькие штрихи, которые завершают образ.

Выбирая обувь с открытым мыском, неважно туфли это или босоножки учитывайте дресс- код. Часто такая обувь выглядит неуместно, подчеркивая сексуальность. Поэтому вполне вероятно, что не в каждой компании допустимы такие вольности. При этом обувь с открытой пяткой допустима в теплое время года.

Туфли, ботиночки или сапоги на каблуке должны быть комфортными и устойчивыми. Покупая обувь на каблуке, обратите внимание не только на его высоту, но и расположение. Он должен находиться примерно по центру пятки. Тогда вес тела будет распределяться равномерно по стопе, облегчая ходьбу. Высота каблука в 3-7 сантиметров отличный вариант для повседневной носки. К тому же такая пара будет универсальной. Она отлично подойдет под платья, юбки и брюки.

Материал…

Идеальный вариант - обувь из натуральной кожи или замши. В такой обуви намного комфортнее и удобнее. Податливый материал легко принимает форму ног поэтому обувь более прочная и надежная. А ноги дышат в любое время года. Натуральная кожа легко переносит температурные перепады, поэтому при правильном уходе надолго сохранит свой внешний вид. Натуральная кожа отлично подходит для повседневной носки. На счет ношения каждый день замшевой обуви мнения противоречивы. Такая обувь всегда будет требовать качественного своевременного ухода. Иначе замш быстро приобретет потрепанный вид. Если ухаживать за замшевой обувью совсем нет времени, лучше оставить такую пару для особых выходов в свет.

Специалисты не рекомендуют покупать обувь с ремешками вокруг щиколотки для офисных работников. К концу рабочего дня ремешки могут сильно врезаться в кожу, перелавливая сосуды. Это в свою очередь приведет к болевым синдромам. Поэтому лучше отдать предпочтение классическим моделям из мягких материалов.

Помните так же, что обувь должна быть в пору. Не слишком узкой и не слишком широкой. Не стоит поддаваться мимолетным порывам и покупать что-то следуя моде или сиюминутному желанию. Помните, что главное в повседневной деловой обуви- в ней должно быть комфортно и удобно целый день.

Цвет и тон…

Выбор цвета обуви будет зависеть от цвета нижней одежды. В целом офисная обувь часто имеет нейтральные расцветки: черный, бежевый, серый. Отступление является обувь темно- синего цвета, цвета бордо, пудровый и шоколадный. Обычно темную одежду сочетают с темной обувью. Но уместны сочетания светлой обуви и темной одежы. Но в этих случаях стоит отдавать предпочтение колготкам телесного цвета. Тогда обувь будет гармонировать со всем образом.

Подводя итоги, можно сказать, что главное при выборе обуви обращать внимание на классические модели, с закрытым мыском, на низком ходу или устойчивом каблуке. Так же отдавайте предпочтение натуральным материалам и помните, что она не должна сдавливать стопу. Подходите ответственно к выбору повседневной деловой обуви. Тогда целый день пройдет успешно.



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