Какие головные уборы стоит носить этим летом. Подбираем летние кепки, шляпы...

В наши дни магазины одежды переполнены разнообразными нарядами и аксессуарами. Выбор настолько велик, что и немудрено любому растеряться. То же самое происходит, когда настает время покупки какой-нибудь шляпки или чего-то подобного! Но, неизменными критериями при выборе головного убора по-прежнему остается защита от солнца и дышащий легкий материал. Огромное значение нужно придавать тому, чтоб голова была прикрыта сверху полностью, дабы избежать солнечного или теплового удара. Материал имеет также немаловажное значение. Синтетические ткани совсем не годятся для жаркого временного сезона. Нынешним летом в моде женственность и элегантность. Это напрямую отразилось и на головных уборах.

Головные уборы, востребованные в нынешнем сезоне

Каждая женщина или же девушка просто обязана иметь в своем гардеробе какую-нибудь шляпку или панамку, чтобы летом можно было защищаться от палящего солнца, тем самым оберегая свою красоту и здоровье, ну или просто надевать на пляж или на дневные или вечерние прогулки. Но головные уборы давно уже начали служить непросто защитой от перегрева, но и стали являться востребованными ультрамодными аксессуарами.

Шляпы в нынешнем сезоне пестрят разнообразными вариантами. Без труда можно выбрать подходящую шляпку на самый изощренный вкус. Шляпка может быть сделана из соломы, льна или хлопка. В почете все натуральные материалы. Размеры шляпных полей варьируются от самых скромных, до просто огромных. Широкополые шляпы украшаются ленточками, смотрятся они очень стильно.

Модной летней находкой является шляпка слауч, имеющая плавный изгиб полей. Она может быть как однотонной, так и украшенной цветной лентой. Очень свежо смотрится такая шляпка, пришедшая к нам из ретроэпохи, на женщинах современности.

Не стоит также забывать о панамках. Их выбор тоже весьма широк. Есть панамы миниатюрные с короткими полями, а есть и объемные и широкополые. Панамы встречаются всевозможных расцветок.

Кепки плавно перекочевали с мужских голов на женские. И надо отметить, сидят они на головах прекрасной половины человечества ничуть не хуже. Особенно, когда они украшены стразами, красивым швом, а если найти хороший магазин, где продаются кепки женские оптом и прикупить их несколько, то вы сможете с легкостью менять стиль, заменив лишь головной убор.

Любительницы стильно и романтично одеваться найдут для себя вязаные береты. Ажурные, с помпонами, с цветками и прочими декоративными элементами и просто классические береты, но, естественно, выполненные из легкой, пропускающей воздух ткани. Особым шиком считается, если берет, связан крючком или спицами вручную.

Особое внимание уделяется в этом летнем сезоне платкам и косынкам. Все потому что способ их ношения очень разнообразен.

Можно просто надеть косынку и завязать узлом под подбородком в «стиле Аленушки», можно использовать просто как повязку, или же соорудить объемный бант. Или носить платок классическим способом, но завязывать вокруг шеи, или же надеть как чалму. С косынками и платками легко можно экспериментировать, была бы только фантазия. Самым подходящим вариантом материала для платков и косынок будет атлас и шелк. Расцветки и принты также многообразны.

Весенне-летний сезон 2017 года, богат выбором головных уборов. Модельеры-дизайнеры постарались, чтобы угодить каждой женщине. Они добились того, чтобы дама при выборе шляпки, берета, панамки, косынки или же кепки чувствовала себя комфортно, да и к тому же была красивой, элегантной, ну и, конечно, шагающей в ногу со временем.



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