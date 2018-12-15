Мода для офиса. Сочетания и образы

Почему-то образ деловой женщины всегда ассоциировался у многих с образом серой мышки. Почему-то у многих в воображении сразу встает особа, не имеющая семьи, не стремящаяся следить за собой. Одежда сильно строгая, волосы в пучок, украшений минимум или вообще нет.

Но в наше время все поменялось. Любая женщина, которая считается деловой, может и как правило выглядит эффектно.

Если говорить о каком-то конкретном офисе, не исключено, что там есть свои, установленные начальством требования к внешнему виду. Но, в общем, офисный стиль подразумевает такие вариации, как брюки с пиджаком, юбка с пиджаком, платье с пиджаком. Для юбки и брюк необходим также подходящий верх – это блузка или рубашка, а для холодного периода водолазка или свитер. Есть фирмы, где очень строгий дресс-код, разрешающий только рубашечный покрой. Тот же дресс-код не позволяет женщинам ходить в некоторых офисах с голыми ногами даже летом – требует носить чулки или колготки, благо дело выбор и цены на http://www.kolgot.net/shop/kolgotki/ любых видов колгот очень широк. Обувь нужна классическая – преимущественно туфли-лодочки на среднем каблуке.

Но даже при таких строгих любая женщина может разнообразить офисную одежду и приобщить ее к себе. Главное помнить, что вещи должны быть тщательно подобраны по фигуре. Если у вас фигура «груша», вам подойдет юбка-карандаш с коротким пиджаком. Для фигуры «перевернутый треугольник» подходит юбка с баской, визуально увеличивающая силуэт бедер. Девушкам с типом фигуры «яблоко» нужны свободные блузки навыпуск.

Есть также специальные платья для офиса. Как правило, они имеют прямой или зауженный низ и длину до колена. Для холодного времени года очень подходящим будет платье-сарафан, который носят с блузкой, рубашкой или водолазкой.

Не следует забывать, что ваш имидж в офисе должен соответствовать занимаемой вами должности или должности, к которой вы стремитесь. Даже если в офисе не существует определенных требований к внешнему виду и начальство дает вам в этом вопросе полную свободу, есть вещи, которые абсолютно неприемлемы для ношения на работу. Это такие вещи как лосины, спортивные костюмы, кеды, кроссовки мокасины, мини-юбки, сильно декольтированные блузки и платья.

Вместо текстильных изделий для волос, лучше выбрать кожаные или из кожзаменителя. А вообще в офисном стиле для прически лучше использовать красивые заколки.

Таким образом, подобрать элегантный наряд для офиса и быть в нем привлекательной – это не проблема.



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