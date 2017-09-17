Мужские сумки, рюкзаки, портфели. Виды и популярность?

Тенденции моды на данный момент таковы, что удобство и универсальность превосходит все остальное. Это касается не только нарядов для женщин, но и мужских аксессуаров, наиболее популярным из которых является – сумка.

Популярные разновидности

На сегодняшний день, существует более 10-ти наиболее популярных разновидностей мужских сумок. Они различаются между собой по нескольким признакам: внешний вид, конструкция, внутреннее разделение секторов и форма. Особенного внимания заслуживают такие модели как:

Классическая модель, или как еще называют «сумка для почтальона». Она имеет форму прямоугольника, отличается особой компактностью и вместительностью. C округлыми или прямоугольными краями. В качестве оснащения и декоративных элементов в данной модели могут применяться пряжки и кожаные канты. Как правило в обиходе и и продаже фигурируют 2 цвета - черный и темно коричневый.

Рюкзак

Если ранее рюкзаки считали аксессуаром школьников и туристов, то сегодня таким сумкам уделяют внимание и деловые люди. Они ценятся за свою практичность и удобство при ношении. С рюкзаком можно проходить весь день не испытывая никакого морального или физического дискомфорта, даже если он будет полным. Форма большинства, назовем их так - городских рюкзаков стандартная, а вот модели очень отличаются по фактуре используемых материалов и дизайну. Кроме этого сейчас можно купить рюкзак мужской преназначенный именно для переноски ноутбука, планшета и в большинстве случаев рюкзак будет практичнее и удобнее сумки.

Портфель

Данный вид сумки является атрибутом исключительно деловых мужчин. Этот профиль особо привлекает поклонников перфекционизма за большое внутреннее пространство, за большое количество отделений, карманов и в таком портфеле найдется место как для ноутбука, так и для более мелких гаджетов. Подобный аксессуар несомненно можно использовать каждый день, нюанс заключается в том, что такая сумка подходит исключительно для ношения с одеждой делового стиля. Под обычные джинсы и свитер она не подойдет.

Сумки-клатчи

Конечно же данный вид сумок малом имеет общего с женскими и в своем роде больше похоже на большие бумажники под документы. Их форма и предназначение напоминает усовершенствованные барсетки. Предназначенные такие сумки для носки малогабаритных вещей, требуемые всегда и везде: деньги, телефон, ключи, права, свидетельство о регистрации авто и другие документы без которых сложно обойтись в нашем мире.

Новинки этого года

Новшеством этого года стали сумки-чемоданы маленьких габаритов. Внешне они напоминают рюкзаки, отличаются чуть большими габаритами и дополнительными, внешними карманами. Носятся также, через плечо. По мнению дизайнеров, строгие геометрические формы таких моделей как: рюкзаки и мини-чемоданы, лучше всего подходят к мужскому образу. Обновили эти модели застежкой, но не на молнии, а на шнурках или клапанах. Скорее всего такие сумки начнут набирать популярность и в будущем.



Спасибо, если добавите эту статью в: