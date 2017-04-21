Правда и предрассудки стиля и моды!

Стиль — это уважение к себе и окружающим, умение контроля и выдержки, непринуждённость и доброжелательность. Кто не мечтает быть стильной? Но в тоже время не каждая стильная женщина хочет быть модной. Мода быстротечна, как ручей, который сегодня течёт, а завтра от него не останется и следа.

Стильную женщину замечают издалека, потому что чувство стиля нельзя купить или одолжить. Стиль вырабатывается у многих людей с детства, у некоторых приходит в течение жизни. Главное, чтобы об этом не забывали представительницы старшего возраста. Не продолжали плыть по течению, махнув на свой возраст, а попробовали стиль, подходящий именно для этой возрастной категории. Жаль, что многие женщины, переступив рубеж в сорок лет, перестали следить за собой, ходить в парикмахерскую и обновлять гардероб. Куда исчезло желание стремиться в облака и быть красивой?

К сожалению, желание продолжать выглядеть и ухаживать за собой, как раньше, уходит. Глядя в зеркало, женщина замечает, что уже не так молода и красива, как раньше. К чему стремиться? Старость пришла. Это заблуждение!

Новый и возможно более правильный стиль!

Давайте попробуем выработать новый стиль для женщин этого возраста. Кстати, в этом случае, мы не будем опираться на моду, а будем подчёркивать внутренние и внешние качества женщины. Потому что многие тренды ориентированы в основном на молодых людей, и придерживаясь этого направления, женщина будет смотреться, по меньшей мере, глупо и вульгарно. Совет специалистов: создать свой, неповторимый стиль.

В первую очередь избавляемся от мини-юбок и просторной одежды, так же исключаем узкий низ и верх. Будем выбирать одежду, подчёркивающую ваш силуэт, даже если вы женщина пышных форм. Не бойтесь смешивать одежду и аксессуары, используя разных дизайнеров. Попробуйте создать свой собственный, новый образ, не бойтесь экспериментировать.

Если у вас стали редкими волосы, не стоит отчаиваться, сделайте себе короткую стрижку и подберите цвет для волос, который будет подчёркивать и оттенять ваши прекрасные глаза. Но не увлекайтесь длинной и очень короткой стрижками, главная задача этой манипуляции, придать объём.

В 40 лет женщина повадками похожа на пантеру, такая же грациозная, сексуальная и красивая. Ей очень подойдут цвета тёмных оттенков, напоминающие цвет ночи или предзакатных сумерек. Очень элегантно смотрится кожа и аксессуары из кожи, сумки, ремни, а также сочетание ткани и кожи. Дорогие ювелирные изделия, в одиночном порядке, внесут изюминку в ваш образ.

Так же обратите внимание на то, как вы одеваетесь в повседневной жизни. Для того чтобы выглядеть прекрасно в любой жизненной ситуации вам придётся избавиться от таких вещей как, мешковатые куртки, любимые штаны, которые уже не имеют цвета, шапочки. Купить красивый и удобный халат здесь, также на замену можно добавить красивую пижаму, состоящую из штанишек и курточки. Старую куртку попробуем заменить, на изящное полупальто и стильный полушубок, чтобы было тепло прогуливаться по парку под ручку со своей второй половиной. Как головной убор, использовать берет.

Для выходных пикников лучше всего подойдут джинсы и просторные футболки, они хорошо смотрятся отлично на фигуре любого возраста. Не используйте в своём гардеробе тренировочные костюмы и кроссовки, если только регулярно занимаетесь спортом. Лучше всего подойдут спокойного кроя ботинки, но это не касается выходных дней, когда лучше подойдут туфли на высоком каблуке.

В макияже нужно забыть про яркие краски, чтобы не быть похожими на клоуна. Достаточно подчеркнуть на лице что-нибудь одно, лучше всего глаза и оформить красиво брови.

В заключении хочется сказать одно, сколько бы ни было лет женщине, она всегда будет прекрасна и в молодом возрасте и среднем, если будет соблюдать несколько простых советов.

Уверенности вам, женщины, грациозности и стиля!



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